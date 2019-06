Kušnírová vstup do OĽaNO odmietla

Zlatica Kušnírová, matka archeologičky Martiny, ktorá bola v stredu 21. februára 2018 spolu so svojim snúbencom, investigatívnym reportérom Jánom Kuciakom úkladne zavraždená, vstup do politiky odmieta.

„Sú to bludy, novinárska kačica,“ reagovala prekvapene Kušnírová, ktorá pripustila, že líder OĽaNO Igor Matovič by bol rád, ak by sa tak stalo. „Ale viac sme sa o tom nebavili,“ doplnila Kušnírová, ktorá iniciovala obed predsedov viacerých politických strán.

„Ide mi o to, aby začali boj proti zlu a špine, spojili sa a našli spoločnú reč,“ vysvetlila svoju iniciatívu matka zavraždenej Martiny.