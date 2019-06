Ide o férovú súťaž alebo predvolebný manéver?

Šiesti poslanci troch koaličných strán v nej navrhujú zrušenie tzv. tretích strán (fyzické osoby aj firmy), ktoré môžu prispieť na predvolebnú kampaň. Podľa analytika Jána Baránka to vyzerá, že koaličné strany sa chystajú na predčasné voľby. V riadnom termíne by sa mali konať na budúci rok vo februári.

Prečo si poslanci zvolili expresný postup, vysvetlil pre Pravdu jeden z predkladateľov Štefan Zelník (SNS). Ten tvrdí, že chcú dosiahnuť, aby sa politické strany mohli na zmeny čím skôr pripraviť, a teda aby sa neudiali tesne pred voľbami. Pri bežnom spôsobe schvaľovania by sa ich návrh dostal na rokovanie parlamentu v septembri. „Za chvíľu je koniec schôdze, potom je pauza v júli a auguste, nastupuje september a bude sa treba venovať iným dôležitým veciam, ako je štátny rozpočet a potom za chvíľočku už sú voľby a nebolo by to fér,“ nazdáva sa Zelník. Priznal, že iniciatíva mohla prísť aj skôr, aby bolo na diskusiu viac času. „Ale zase si myslím, že dobre, nikdy nie je neskoro. Ak to má teda vojsť do praxe, tak teda to urobme teraz, aby sa aj politické strany mohli prispôsobiť,“ doplnil poslanec.

Pred voľbami do Národnej rady alebo europarlamentu môžu dnes strany minúť na kampaň maximálne tri milióny eur. Prispieť im môžu aj tretie strany – fyzické alebo právnické osoby, ktoré zaeviduje Štátna komisia pre voľby. A pri nich je limit 100-tisíc eur na jedného podporovateľa. Zákon však neurčuje, koľko takýchto podporovateľov môže strana mať. Ich počty sa môžu rátať v desiatkach, teoreticky aj stovkách. Peniaze od nich môžu výrazne zvýšiť štátom stanovený trojmiliónový li­mit.

VIDEO: Politický analytik Ján Baránek pomenoval celú situáciu jasne. Vypočujte si jeho reakciu vo videu TV Pravda.

Predložená novela, ktorá upravuje dva zákony – o volebnej kampani a o politických stranách – to má zmeniť. „Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti; nielen vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán,“ píšu predkladatelia v dôvodovej správe.

Podľa ich názoru sa inštitút tretích strán minul svojmu účinku a neplní ciele, pre ktoré bol zriadený. Môže narúšať rovnaké súťažné podmienky strán, keďže jedna strana môže získať neobmedzenú podporu, kým iná nie.

Koaliční poslanci tiež sprísňujú pokuty, ak strana prekročí finančný limit na kampaň. V súčasnosti zákon hovorí o rozmedzí 10– až 100-tisíc eur. Po novom by strany zaplatili dvojnásobok sumy, o ktorú by strop prekročili.

Stanovuje sa tiež maximálna suma ročného členského príspevku, ktorý môže strana prijať od jedného člena, na najviac 10-tisíc eur. Novela zavádza strop pre dary počas jedného volebného obdobia, hranica je 3,5 milióna eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov. „Navrhovaná suma sa rovná približne sume, ktorú počas jedného volebného obdobia prijme politická strana z príspevkov zo štátneho rozpočtu v prípade, ak vo voľbách do parlamentu získa viac ako päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov,“ vysvetlili navrhovatelia.

Parlament schválil, že návrh bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Znamená to, že hoci bol len v stredu predložený do parlamentu, schváliť sa má ešte počas aktuálnej schôdze, tá by sa mala skončiť tento týždeň. Pri bežnom postupe sa novela prijíma minimálne na dvoch parlamentných schôdzach. K skrátenému konaniu sa podľa rokovacieho poriadku pristupuje za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.

Zmena financovania predvolebnej kampane je nová téma, predseda SNS Andrej Danko ju naznačil len uplynulý víkend po sneme svojej strany. Argumentoval tým, že pred voľbami by malo ísť o súboj programov a hodnôt, nie sponzorov. O tom, že úpravu budú chcieť presadiť prakticky do niekoľkých dní, sa nezmienil. Ide o zásadnú zmenu pravidiel predvolebnej kampane menej ako trištvrte roka pred riadnym termínom parlamentných volieb.

Politický analytik Ján Baránek komentuje, že rýchla iniciatíva pri predložení tohto zákona naznačuje, že voľby sa možno budú konať skôr. „Neviem, či sa nechystajú na predčasné voľby a či sa nesnažia novým stranám znepríjemniť financovanie. Parlamentné strany to majú z čoho financovať, majú peniaze zo štátneho rozpočtu za percentá vo voľbách, a tie sa nedávajú naraz, ale uvoľňujú sa postupne. Vyzerá to tak, či to nie je ťah na nové strany, lebo je možné, že táto vláda skončí a toto by bola príprava, ako im sťažiť financovanie,“ myslí si analytik.

Proti tomu, aby bola novela prerokovaná v zrýchlenom režime, vystúpili predstavitelia SaS aj OĽaNO. Poslanec Martin Klus (SaS) predniesol za svoj poslanecký klub stanovisko, podľa ktorého sa so skráteným konaním nemôžu stotožniť. Dodal, že ak za súčasného stavu môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a mohlo by dôjsť k spochybneniu legitimity budúcoročných volieb, rovnako môžu byť spochybnené aj všetky voľby od roku 2014, keď bola súčasná právna norma prijatá. „Inak povedané, a na to by som rád dostal odpoveď, kde ste boli doposiaľ, keď to musíme riešiť takto horúcou ihlou?“ spýtal sa Klus podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS), ktorá návrh za vládu predložila.

Podľa poslanca Jána Budaja (OĽaNO) koalícia ide na túto zmenu zle, a aj keby mala dobrý argument, otočí sa to proti nej. „Moja žiadosť je, nekonajte v skrátenom legislatívnom konaní. Otvorte sa verejnosti a diskutuje s ľuďmi, ktorých sa táto vec týka,“ povedal Budaj počas rozpravy. Opozičná strana Sme rodina návrh podporuje, predseda Boris Kollár uviedol, že finančný limit pre strany by mal byť ešte prísnejší.

Na vystúpenia v rozprave reagoval aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Návrh obhajoval slovami, že v predvolebnej kampani mnohokrát nie je súťaž názorová, ale súťaž peňazí.