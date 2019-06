Účasť na obede s Kušnírovou potvrdili zatiaľ OĽaNO a Za ľudí

„Budem rada Vašou hostiteľkou a budem ešte radšej, ak takto začneme novú tradíciu,“ napísala v pozvánke s tým, že by bola rada, ak by sa opozičné subjekty stretávali raz do mesiaca až do volieb. Voliči demokratickej opozície nechcú vidieť hádky a škriepky," zdôraznila.

Na stretnutie pozvala KDH, OĽaNO, PS/Spolu, SaS, SMK a vznikajúcu stranu Za ľudí. Matovič v stredu na sociálnej sieti toto pozvanie Kušnírovej zverejnil a napísal, že pozvanie prijíma. Andrej Kiska na Facebooku napísal, že strana Za ľudí pozvanie prijíma, pôjde naň Juraj Šeliga.

„Juraj s pani Kušnírovou bojovali spolu na námestiach za slušné a spravodlivé Slovensko, a veľmi dobre sa poznajú. Ak mal niekto právo zo vznikajúcej strany ZA ĽUDÍ prijať jej pozvanie, a má za zúčastniť obeda, je to práve Juraj,“ napísal Kiska.

Zlatica Kušnírová v stredu poprela správu, že sa chystá vstúpiť do politiky. „Sú to bludy, novinárska kačica,“ reagovala prekvapene Kušnírová, ktorá pripustila, že líder OĽaNO Igor Matovič by bol rád, ak by sa tak stalo. „Ale viac sme sa o tom nebavili,“ doplnila Kušnírová. Žiadna tlačová konferencia o kandidatúre Zlatice Kušnírovej vo štvrtok nemá byť a preto si týždenník .týždeň vymyslel aj dva neexistujúce nezávislé zdroje. Na sociálnej sieti to napísal líder OĽaNO Igor Matovič v reakcii na článok týždenníka .týždeň, že matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica má v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať za OĽaNO.