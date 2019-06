Štátne lesy TANAPu majú nového šéfa, lesného inžiniera Petríka

Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) majú nového šéfa. Povedie ich dlhoročný zamestnanec Maroš Petrík, ktorý sa stal víťazom výberového konania a od marca bol povereným riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u. Ako informoval odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva, do funkcie nastúpi 1. júla. Prihlášku do výberového konania podali dvaja uchádzači. Jedným bol Maroš Petrík, ktorý vyštudoval lesné inžinierstvo, druhým taktiež vyštudovaný lesník Juraj Piecka, ktorý pracuje pre Lesy SR. Každý uchádzač musel predložiť koncepciu rozvoja lesov TANAP-u na ďalších päť rokov.

Ako konštatovala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, nový riaditeľ Štátnych lesov TANAPu má pred sebou neľahkú úlohu čeliť politikom, ktorí sa schovávajú za pretvárku aktivistov. Región Vysokých Tatier je podľa nej skúšaný prírodnými katastrofami, lykožrútovou kalamitou, suchom či povodňami, ale i tlakom na výstavbu. „Bola by som rada, keby si všetky strany a aj tá, ktorá presadzuje „ničnerobenie“, uvedomili, že bezpečnosť turistov v TANAPe musí byť na prvom mieste. Suché stromy neraz ohrozujú ľudí na turistických chodníkoch a riziko požiarov tisícok mŕtvych stromov zabitých lykožrútom v dolinách, ktoré by nedokázal nikto uhasiť, je pre ľudí i zvieratá veľmi reálne," vyhlásila ministerka, ktorá verí, že Štátne lesy TANAPu spoločne so Správou TANAPu odolajú tlakom ľudí bez zodpovednosti. Úlohou Štátnych lesov TANAPu je podľa nej vytvoriť rovnováhu medzi ochranou prírody a požiadavkami turistov. "Aby sme mali vo Vysokých Tatrách zdravé lesy, ale tiež udržiavané a bezpečné turistické chodníky,“ uzavrela Matečná.

Riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u sa mal ešte v marci stať Rastislav Hutta, ktorý vyhral februárové výberové konanie. Z dvoch prihlásených záujemcov sa však na ňom zúčastnil len Hutta. Ten bol alebo stále je konateľom, spoločníkom alebo členom predstavenstva v 29 spoločnostiach ako napríklad Tatra development group, Skilandia či Liptovská investičná spoločnosť, čo vyvolalo vlnu kritiky. Matečná sa ho preto rozhodla do funkcie nevymenovať a ministerstvo vypísalo nové výberové konanie.