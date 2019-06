Zmeny vo volebnej kampani strane neublížia, tvrdí Beblavý

„Všetko o financovaní našej politickej strany bolo vždy zverejňované, na jeho rečiach nie je nič pravdy. Náš úspech nie je založený na drahých kampaniach, ale na našich členoch a dobrovoľníkoch,“ povedal Beblavý. Priblížil, že tretie strany nie sú súčasťou politickej strany a vo voľbách do Európskeho parlamentu Spolu nespolupracovala so žiadnymi tretími stranami. Dodal, že v strane PS sa cez tretie strany financovali osobné kampane niektorých kandidátov do EP. „Išlo o sumy od desať do 35-tisíc eur, všetko si môžete pozrieť na internete,“ dodal.

Zároveň priblížil, že v Spolu od začiatku fungovali na daroch a členských príspevkoch. Presnú sumu nevedel, ale dodal, že nepresiahla 300-tisíc eur. „Dňa 16. júna sme vyhlásili úverovú zbierku od členov a sympatizantov, ja som požičal 75-tisíc eur,“ uviedol. Ako členský príspevok dal 18 poslaneckých platov. „To by som podľa nového zákona nemohol, ale mohol by som to dať ako dar,“ podotkol. Zmenu pravidiel osem mesiacov pred voľbami považuje za neprípustné. Zároveň je presvedčený, že strane Spolu zmena zákona neuškodí, lebo Spolu je hlboko pod novými limitmi, ktoré sa do zákona dostali.

„Dnes sa nepýtate PS a Spolu, odkiaľ majú peniaze. Od koho a koľko má financií Miroslav Beblavý, bol člen SDKÚ, Siete a dnes je relevantná otázka, odkiaľ a koľko financií má, bez toho, aby sme ho urážali,“ pýtal sa dnes Danko. Zároveň uviedol, že on nemá problém ukázať financovanie SNS, ak to urobia nové strany ako PS a Spolu. „Som za slobodnú súťaž politických strán, rešpektujem vôľu nových politických strán vstúpiť do politiky. Najväčší problém politiky je personálne a majetkové prepojenie. Politika by nemala byť o investícii,“ uviedol a dodal, že by nemala byť o tom, že do vás niekto investuje a vy mu to vrátite protihodnotou spočívajúcou v tom, že sa šíria myšlienky, ktoré chcú, aby sa šírili. „Verím, že tak to bude vnímať aj Andrej Kiska, že máme súťažiť hodnotami, programom a nie peniazmi,“ dodal.

Parlament schválil koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel. Novelizuje sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách. Cieľom návrhu koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán. Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb.