Žitňanská: Nezvolenie šéfky protikorupčného úradu je neúcta voči vlastným záväzkom

To, že parlament dnes nezvolil šéfku Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, je hrubý prejav neúcty voči vlastným záväzkom a slovám z minulosti. Je to hrubý prejav neúcty aj voči členom výberových komisií, ktoré s najlepším vedomím a svedomím urobili výberové konania, voči kandidátom a kandidátkam, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní aj voči všetkým ostatným, ktorí do fungovania tohto úradu na základe predchádzajúcich koaličných prísľubov vkladali nádej na novú kvalitu boja proti korupcii.