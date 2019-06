Pellegrini: Nevykonávam žiadne kroky na vymenovanie za predsedu Európskej rady

„Nevykonávam žiadne konkrétne kroky na to, aby som bol na takúto pozíciu niekým vymenovaný. Na druhej strane, ak som sa niekde v kuloárnych diskusiách v tom site viacerých mien objavil, môžem to vnímať najskôr ako kompliment a ocenenie mojich postojov. Momentálne o tom diskutovať by bolo predčasné. Zatiaľ sa so mnou nelúčte,“ odpovedal premiér na otázku člena výboru Martina Klusa (SaS), ako je to s informáciami, že by mal Pellegrini záujem nahradiť Donalda Tuska, ktorý aktuálne tento post zastáva.

Klus sa tiež pýtal, ako by Pellegrini v prípade novej funkcie vyriešil situáciu, keď by na Slovensku nebol niekoľko mesiacov premiérom. „Ak by som od premiérov a prezidentov EÚ nebodaj dostal takúto ponuku, asi by to už bol skôr technický detail, ako by sme potom dospeli k voľbám. To by sa asi technicky dalo vyriešiť,“ povedal Pellegrini s tým, že by bolo väčším úspechom, keby Slovensko malo obsadenú takúto pozíciu. „Teraz nehovorím, že by som to mal byť ja,“ dodal.

Podľa informácií denníka Pravda mal Pellegrini prejaviť vážny záujem o post predsedu Európskej rady. Pellegrini minulý týždeň vo svojom stanovisku uviedol, že sa neuchádzal o pozíciu v orgánoch EÚ a svoju úlohu vidí hlavne na Slovensku. Povedal to aj po skončení sa dvojdňového samitu EÚ v Bruseli. Vtedy rozhodne poprel, že by sa uchádzal o niektorú z vysokých pozícií v štruktúrach Európskej únie.