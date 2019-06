Vo štvrtok skolabovalo najviac ľudí od začiatku leta

V súvislosti s kolapsmi záchranári pripomínajú preventívne opatrenia na predchádzanie prehriatia organizmu, ktorým sú ohrození najmä deti, seniori a chronickí pacienti. Zdržiavať by sme sa mali v interiéroch medzi 11. až 15. hodinou, keď teploty dosahujú maximum a dbať by sme mali na dostatočný pitný režim. Ten by mal zahŕňať najmä čistú vodu, minerálky, zriedené ovocné a zeleninové šťavy, menšie množstvo kávy a žiaden alkohol.

„Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch,“ uviedla Krčová. V prípade zhoršenia zdravotného stavu odporúčajú záchranári kontaktovať tiesňovú linku 155.

TV Pravda: Pozrite sa, aké počasie nás čaká najbližšie dni. (vysielané 27.6.2019)