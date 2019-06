Chýbajúce očné lieky z Unimed Pharmy by mali byť dostupné v auguste

Chýbajúce lieky do očí od farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma by mali byť dostupné opäť v auguste. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Výroba v spoločnosti bola v minulosti Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pozastavená pre zistený nesúlad výrobcu so správnou výrobnou praxou.