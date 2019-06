Ministerstvo zváži, či opätovne predloží návrh na odoberanie akademických titulov

Ministerstvo školstva zváži, či opätovne predloží návrh, ktorý by umožnil odoberať akademické tituly. Uviedol to odbor komunikácie a protokolu rezortu. "Ministerka školstva Martina Lubyová predložila Národnej rade SR vládny návrh novely zákona o vysokých školách, ktorá upravovala odnímanie titulov. Keďže opozícia zmarila rokovania o návrhu, novela bola stiahnutá. Ministerstvo školstva sa zaoberá uplatnenými podnetmi počas prerokovávania návrhu zákona a následne zváži, či predloží návrh zákona opätovne," dodalo ministerstvo.

V januári predložilo ministerstvo školstva do parlamentu návrh novely vysokoškolského zákona. Tento návrh zveroval rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp „kto udeľuje, ten odníma“. Za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Rezort školstva sa pri tvorbe novely inšpiroval zákonom v Českej republike, kde má poradná komisia sedem členov – šesť členov menuje rektor spomedzi profesorov, docentov či ďalších odborníkov, siedmeho člena komisie menuje rektor z radov študentov vysokej školy. Ministerstvo školstva SR navrhovalo vymeniť jedného akademika za právnika. Upravené boli aj dôvody pre odňatie tak, aby išlo o konkrétnejšie dôvody na rozdiel od pomerne všeobecnej českej úpravy.

Parlament nakoniec o tomto vládnom návrhu o odoberaní akademických titulov nehlasoval. Oznámil to v rokovacej sále podpredseda NR SR za Most-Híd Béla Bugár s tým, že o tom rozhodol ústavnoprávny výbor. Dôvodom bolo, že neuplynula potrebná šesťmesačná lehota, počas ktorej nesmie byť prerokúvaný návrh v tej istej veci.

Nezaradení poslanci Národnej rady SR a členovia mimoparlamentnej strany SPOLU na dnešnom brífingu informovali, že opätovne predložia do parlamentu návrh, ktorý umožní odoberať podvodne nadobudnuté akademické tituly. “Po kauze Dankovej (predseda NR SR Andrej Danko, pozn. SITA) rigoróznej práce sme v parlamente predložili návrh, ktorý by umožnil odoberať tituly plagiátorom. Ministerka Lubyová najskôr najznámejšieho slovenského plagiátora ospravedlňovala a potom prišla s vlastným, avšak úplne bezzubým, návrhom zákona. Ten mal predstierať, že dokáže podobné prípady riešiť, no v skutočnosti by im nezabránil. Svoj návrh musela vo februári stiahnuť, keď zistila, že pri jeho predkladaní nedodržala zákon. Sľúbila ho však predložiť znova po uplynutí zákonnej lehoty. Dnes už kauza plagiátorstva utíchla a ministerka mlčí aj o svojom návrhu,” povedal líder SPOLU Miroslav Beblavý.

SPOLU navrhuje, aby právomoc odobrať titul mal rektor, ktorý by konanie začínal z vlastnej iniciatívy, alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, akademického senátu príslušnej fakulty a návrhu ministerstva školstva. Rektor by mal pri neodôvodnenom podnete právo konanie zastaviť. Pri jeho rozhodovaní by mu pomáhala sedemčlenná prieskumná komisia, zložená zo šiestich odborníkov (profesorov, docentov a iných) menovaných rektorom, a jedného študenta príslušnej vysokej školy. Ak by s rozhodnutím rektora študent nesúhlasil, mohol by sa obrátiť na súd.