Schválenie povinnej škôlky považujem za úspech, práca sa však nekončí, tvrdí Ravasz

„Zákon predstavuje iba základy, na ktorých treba ďalej stavať a pokračovať. Zákon je iba základná konštrukcia, ktorú musíme dotvoriť vo forme podporných opatrení. Musíme dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi dokážeme postupne rozšíriť povinnú predškolskú výchovu vekovo smerom nadol, tak ako to majú v okolitých krajinách,“ poznamenal Ravasz. Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania podľa úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity reflektuje na súčasný stav, kde každé tretie dieťa z marginalizovaných rómskych komunít chodí do škôlky aspoň rok.

Škôlka však nie je jedinou možnosťou, akou môžu deti plniť povinný rok predškolskej výchovy, novela podporila napríklad aj vzdelávanie v domácom prostredí. Zákon zároveň ruší takzvané nulté ročníky základných škôl, a to od roku 2022. „Som presvedčený o tom, že zavedenie povinnej školskej dochádzky pomôže všetkým deťom, no pre tie z marginalizovaných rómskych komunít môže znamenať výrazný pozitívny zvrat v ich živote. Výskumy aj prax ukazujú, že ak dieťa z takéhoto prostredia prichádza do základnej školy po škôlke, má oveľa väčšiu šancu na úspech vo vzdelávacom systéme. Toto opatrenie pomôže redukovať počet detí v špeciálnych školách, zníži napätie pri nástupe do základných škôl a v konečnom dôsledku zvyšuje zamestnateľnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na otvorenom trhu práce,“ dodal Ravasz.

Opatrenie nadobudne účinnosť v januári 2021 a vytvorí povinnosť pre každé dieťa absolvovať predškolskú výchovu. Poslanci Národnej rady SR novelu školského zákona schválili vo štvrtok 27. júna. Novela okrem iného tiež zakazuje politickú činnosť na školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov.