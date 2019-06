Musia lekári tajiť odrobené hodiny?

O alarmujúcej situácii v Univerzitnej nemocnici Bratislava a zásahu do práv zamestnancov napísala do denníka Pravda a ďalších médií lekárka nemocnice s 15-ročnou praxou. Meno neuviedla. Podľa nej sú zamestnanci nemocnice a Lekárskej fakulty UK na základe novej kolektívnej zmluvy nútení nepravdivo vykazovať pohotovostné služby. Nemocnica to odmieta. Šéf odborov Peter Visolajský tvrdí, že v zmluve takáto klauzula nie je.

Podľa lekárky za pohotovostnú službu trvajúcu v sobotu, nedeľu a vo sviatky plných 24 hodín nemocnica núti lekárov vykazovať 12-hodinovú prácu. Doktori tak údajne nemajú nárok na mzdu za 12 hodín, ktoré musia „utajiť“. „Od 1. júna nová okultná a nikým nekontrolovaná a neprerokovaná kolektívna zmluva UNB ukladá lekárom za povinnosť šikanózne a falošné vykazovanie nočných a pohotovostných 24-hodinových služieb bez nároku na plnú platbu za odpracované hodiny. Situácia je neúnosná a pre nás niektorých lekárov finančne likvidačná. V čase, kedy Slovensko nemá dostatok odborných lekárov, sa vyvíja stav, kedy ďalší lekári odídu kvôli takýmto klamstvám preč do zahraničia a o slovenských pacientov sa nebude mať čoskoro kto postarať,“ píše v maili.

Nemocnica tieto tvrdenia odmieta. „Informácie, na ktoré sa pýtate, sú absolútne nepravdivé a zavádzajúce,“ reagovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.

Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského je všeobecným pravidlom, že výkazy sú upravované tak, aby boli v súlade so zákonom. Zdôraznil však, že v kolektívnej zmluve sa povinnosť, o akej píše lekárka, neuvádza. „Boli tam isté zmeny vo vykazovaní, najmä pre vykazovanie služieb a v platbách za služby, pre školských zamestnancov. To sú takí, čo majú úväzok na UNB, ale sú zamestnancami lekárskej fakulty ako učitelia. Predtým boli viac platení ako ostatní zamestnanci. Zmenilo sa to, keďže za rovnakú prácu môže byť len rovnaká mzda. Takže toto sa upravilo, ale samotná kolektívna zmluva nerieši, že by sa malo niečo zle vykazovať,“ objasnil Visolajský.

Čo sa týka mzdových podmienok, kolektívna zmluva podľa predsedu odborov upravovala rozdelenie medzi aktívnou a pasívnou službou. Doplnil, že ide o špecifickú situáciu, keď sú lekári počas 24-hodinovej služby platení len vtedy, keď majú pacienta. „To je akoby policajt bol platený v robote len vtedy, keď chytá zlodeja. V kolektívnej zmluve sa dohodlo, ako sa to rozdelí,“ uzavrel Visolajský.