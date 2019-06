Blahová: SaS je z Nicholsonovej rozčarovaná

Ešte v máji sa na straníckej kandidátke dostala Lucia Ďuriš Nicholsonová do europarlamentu, o mesiac nato dáva strane zbohom. Nečakaný odchod Ďuriš Nicholsonovej z SaS všetkých prekvapil. Budúca europoslankyňa požiadala o dočasné pozastavenie členstva republikovú radu po minulovíkendovom kongrese strany. Podpredsedníčka SaS Natália Blahová netají sklamanie. Je presvedčená, že išlo o náhly popud.

Čo sa deje v strane po tom, čo Lucia Ďuriš Nicholsonová ohlásila odchod? Riešite to nejako?

V prvom rade je to rozčarovanie. Ukradlo nám to úsmevy z tvárí, lebo toto nikto nečakal. Teraz hľadáme ideálny termín na rokovanie republikovej rady, ktorú sme pôvodne mali naplánovanú na koniec júla. Vzhľadom na to, čo sa udialo, však máme pocit, že treba rokovať skôr.

Myslíte si, že nad týmto krokom uvažovala už dlhšie, alebo je za tým to, že ju minulý víkend straníci nezvolili do republikovej rady?

Určite to predtým v pláne nemala. Na kongrese sa členom prihovárala, aby ju zvolili. Trvala na tom, že ide strane pomáhať a bojovať vo farbách SaS. Preto je všetkým viac ako divné, že v jednom momente hovorí takto a vzápätí, keď nie je zvolená, už nechce byť ani v strane. Je to zvláštne, nepochopiteľné, ale podľa mňa ide o nejaký náhly popud. Svedčí o tom aj mail, ktorý poslala republikovej rade, že nedostatok hlasov pre ňu znamená nepodporu strany voči jej osobe.

Vo voľbách do republikovej rady ju preskočili aj neznámi ľudia. Ako si to vysvetľujete?

Zrejme nie celkom správne počítala s tým, že politické body, ktoré získava vo voľbách, majú nejaký bližší vzťah k tomu, ako budú hlasovať jej kolegovia v strane. U nás funguje zastupiteľská demokracia a členovia, ktorí si volia svojho kandidáta do republikovej rady, chcú, aby tam bol ich hlasom. Nezáleží teda veľmi na tom, ako je človek vnímaný smerom k verejnosti, ale vo vnútri strany. Či sa zaoberá dianím v nej, diskutuje s kolegami, venuje sa im. To sú dve nezávislé veci, ktoré zrejme podcenila.

Takže chýbala nejaká živšia komunikácia medzi ňou a kolegami?

Myslím si, že áno. Podľa všetkého mala pocit, že pri jej úspechu ju do republikovej rady zvolia automaticky, no nestalo sa tak.

Koľko hlasov vlastne dostala?

Neviem to úplne presne, ale niečo vyše štyridsať. Uvoľnené boli tri miesta, pričom sa na ne hlásilo desať kandidátov.

Komunikujete spolu alebo sa od kolegov odstrihla?

Na poslaneckom klube sa vo štvrtok nezúčastnila. O jej kroku sme sa dozvedeli z mailu. Osobne sme nedebatovali, ale niektorí kolegovia ju navštívili. Oficiálne ani neoficiálne za nami neprišla, aby nám niečo vysvetlila či zdôvodnila.

Hovorí sa, že má konflikt s podpredsedom SaS Ľubomírom Galkom. Je to tak?

O ničom takom neviem, osobne som to nespozorovala. Vôbec netuším, v čom by problém medzi nimi mal spočívať, veď majú úplne inú agendu. Tematicky tam žiadne trecie plochy nie sú.

V súvislosti s výsledkom SaS v eurovoľbách naznačujú vaši členovia, že strana urobila chyby. V čom podľa vás?

Nie sme úplne spokojní s percentuálnym vyjadrením nášho úspechu v eurovoľbách, ale či sme urobili chyby, nevieme. Dali sme si urobiť analýzu, aby sme zistili, čo sa dialo a či sme správne oslovovali voličov. V tejto chvíli nevieme identifikovať, kde by sme ešte mohli pridať alebo ubrať. Dúfam, že sa to čoskoro dozvieme.