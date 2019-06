V pondelok príde naozajstný vrchol horúcej vlny

Streda a štvrtok boli len generálnou skúškou na to, čo príde v pondelok. V prvý prázdninový deň totiž príde vrchol horúcej vlny, ktorá k nám prúdi z Afriky. Meteorológovia upozorňujú, že teplomery ukážu 37 a možno i viac stupňov, aby hneď v utorok bolo len okolo tridsiatky.

VIDEO: Aké bude počasie cez víkend vo vašom regióne? Pozrite si videopredpoveď TV Pravda.

Tohtoročný jún bude plný rôznych rekordov. Od maximálnych denných teplôt cez počty letných a tropických dní až k počtom tropických nocí. Horúco totiž bolo aj tam, kde to nikto neočakával. Rekord už má istý Lomnický štít. V stredu 26. júna tam zaznamenali 17,5 stupňa, je to najvyššia dosiahnutá teplota vzduchu v júni odvtedy, čo je táto meteorologická stanica v prevádzke. Doterajší rekord 17,4 stupňa patril 29. júnu 1994.

Hoci rekordných 38,2 stupňa z 30. júna 2012 v Slovenskom Grobe prekonaných nebolo, podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave šanca stále existuje. Posledný júnový víkend bude ešte veľmi horúci. V krajinách západnej Európy už niekoľko maximálnych teplotných rekordov padlo a vrchol horúcej vlny očakávajú cez víkend. My musíme byť pripravení na nedeľu, keď teplota zrejme prekročí 35 stupňov, a najmä na pondelok, v prvý júlový deň bude totiž ešte teplejšie. „Streda a štvrtok, to bola len taká generálka na to, čo príde,“ podotýka klimatológ.

„Horúci vzduch zo severnej Afriky k nám prúdi takým oblúkom – ide cez Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Českú republiky, Rakúsko. Keďže mu istú chvíľu trvá, kým sa k nám dostane, prichádza o svoje pôvodné vlastnosti,“ vysvetľuje Faško. Inými slovami – africký vzduch cestou k nám chladne, preto u nás zatiaľ meteorológovia nezaznamenali teplotné rekordy.

Zatiaľ najteplejším dňom roka bol štvrtok, keď v Dudinciach teplomer ukázal 36 stupňov. Rekord však drží 22. jún z roku 2000, keď tam mali ešte o stupeň viac.

Utorok a nasledujúce dni budú miernejšie

Po horúcom pondelku príde oveľa miernejší utorok s 30 stupňami a aj v ďalších dňoch bude teplota postupne klesať. „Ani v ďalšom júlovom týždni by nemuselo byť tak veľmi horúco ako teraz,“ mieni Faško. Neočakáva väčšie zrážky, skôr sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu prísť už v pondelok večer, resp. v noci na utorok.

Podľa Faška by sme však mali byť pripravení na supercely. Teda napríklad búrky, ktoré sa vo štvrtok prehnali južnou polovicou východného Slovenska. „Supercela má v porovnaní so štandardnými búrkami dlhšiu životnosť,“ vysvetľuje Faško s tým, že tento typ búrky so sebou prináša silný vietor, krúpy a intenzívne zrážky.

Keďže má supercela dlhšiu životnosť, môžu v oblaku dlhšie cirkulovať ľadové čiastočky, ktoré postupne narastajú. „Jej výstupné a zostupné prúdy sú tak dobre zorganizované a také silné, že ľad v nich vydrží dlhšie ako v bežnom búrkovom mraku. Preto môže dosahovať väčšie rozmery,“ pokračuje klimatológ s odkazom na štvrtkové krúpy v Košiciach, ktoré mali v priemer aj päť či šesť centimetrov.

Studený front, ktorý so sebou priniesol silné búrky, začal prúdiť od severozápadu smerom na juhovýchod už v noci na štvrtok. Severnou časťou východného Slovenska však len prešiel, preto boli jeho prejavy oveľa výraznejšie napoludnie, keď zasiahli Košice. „Búrka prišla tesne popoludní, teplota vzduchu na niektorých miestach klesla aj o vyše desať stupňov, okolo tretej popoludní, keď sa systém búrok presunul ďalej, sa však už opäť oteplilo,“ opisuje vývoj počasia Faško.

Najviac kolapsov bolo vo štvrtok Štvrtok priniesol zatiaľ najvyšší počet kolapsov z tepla. Záchranári poskytli pomoc 116 ľuďom. Najviac (18) skolabovalo v Prešovskom kraji, najmenej v Žilinskom (12). V súvislosti s kolapsmi záchranári pripomínajú preventívne opatrenia na predchádzanie prehriatiu, ktorým sú ohrozené najmä deti, seniori a chronickí pacienti. Medzi 11. až 15. hodinou, keď teploty dosahujú maximum, by sme sa mali zdržiavať v interiéroch, mali by sme dbať na dostatočný pitný režim. Ten by mal zahŕňať najmä čistú vodu, minerálky, zriedené ovocné a zeleninové šťavy, menšie množstvo kávy a žiaden alkohol. „Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. V prípade zhoršenia zdravotného stavu odporúčajú záchranári kontaktovať tiesňovú linku 155. Zdroj: TASR

Klimatológ upozorňuje, že podobné búrky sa pravdepodobne budú u nás vyskytovať počas leta oveľa častejšie. Pripraviť sa budeme musieť zrejme aj na ďalšie nové javy. Tohtoročný jún je rekordne teplý. „Takýto jún sme ešte v histórii meteorologických meraní nemali. Platí to aj pre Rakúsko, Českú republiku, Nemecko, Poľsko či Francúzsko,“ pripomína Faško. Na niektorých meteorologických staniciach budú mať všetky júnové dni charakter letných dní, pretože maximálna denná teplota v nich dosiahla 25 a viac stupňov. „Stane sa to napríklad v Hurbanove, Topoľčanoch alebo Žihárci. No bude aj veľa meteorologických staníc, kde najmenej v polovici júna mali letné dni,“ vymenúva klimatológ.

Rekordy budú aj v počte tropických dní, počas ktorých teplomer ukáže tridsiatku a viac. Na letisku v Kuchyni na Záhorí len do 27. júna mali takýchto dní 13, v Hurbanove dokonca o jeden viac a tento rekord sa bude rátať od roku 1901. V oveľa chladnejšej Oravskej Lesnej už mali v tomto roku tri tropické dni, v Poprade pod Tatrami štyri – tiež rekord od roku 1951.

Klimatológ upozorňuje, že si musíme zvyknúť, tropické dni budeme na začiatku leta zažívať čoraz častejšie. Ak v noci neklesne teplota pod 20 stupňov, hovoríme o tropickej noci. V Kuchyni na Záhorí do 27. júna mali takých nocí šesť, v bratislavskej Mlynskej doline sedem, na Kolibe päť, v Žihárci sedem. V Dolnom Hričove od začiatku 70. rokov minulého storočia tropickú noc ešte nemali, v tomto júni boli také až dve. Faško varuje, že mimoriadne teplé počasie zasahuje aj oblasti, ktoré považujeme za chladnejšie. Príkladom sú Medzilaborce, kde teraz zaznamenali úplne prvú tropickú noc.

„Teplo sa šíri aj do vyšších zemepisných šírok, aj do vyšších nadmorských výšok. Takže to nebude iba náhoda, ale systémová záležitosť,“ zdvíha Faško varovný prst.