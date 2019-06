Sezóna kliešťov vrcholí

Prvé kliešte sa tento rok objavili už vo februári, ich sezóna vrcholí v týchto letných týždňoch. Najviac chorôb spôsobených kliešťom bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji. „Súvisí to pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok, keďže kliešte nemajú rady horúčavy a sucho. Zvýšený počet ochorení môže súvisieť aj s epidémiami, ktoré sa v Banskobystrickom kraji pravidelne vyskytujú. Kliešťová encefalitída sa totiž neprenáša len zaklieštením, ale aj infikovaným nepasterizovaným mliekom, ako aj výrobkami z neho. Najčastejšie ide o nákazu z infikovaného mlieka kôz, ale aj oviec," konštatovala Jana Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Milovníkom salašníckych pochúťok a surového kozieho mlieka hygienici odporúčajú mlieko prevariť, syr z nepasterizovaného mlieka aspoň opiecť z oboch strán.

Kliešť spôsobuje dve závažné ochorenia – lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Lymskou boreliózou sa dá nakaziť kdekoľvek na Slovensku, výskyt kliešťovej encefalitídy sa viaže na určité územie. Najrizikovejšia z tohto hľadiska je oblasť pozdĺž Váhu, stredné a severné Slovensko.

Kliešťovej encefalitíde alebo zápalu mozgových blán možno predísť očkovaním, ktoré pozostáva z troch dávok. Proti ochoreniu sa takto môžu chrániť už deti od jedného roka, pre úplnú ochranu by sa očkovanie malo zopakovať každé tri roky. Nie je plne hradené z poistenia. "Niektoré zdravotné poisťovne poskytujú čiastočnú úhradu očkovacej látky,“ pripomenula Kerlik.

V susednom Rakúsku, kde sa nakazené kliešte endemicky vyskytujú, je zaočkovaných až 80–90 percent populácie, v Česku je to okolo 20–30 percent, u nás sa zaočkovanosť pohybuje pod jedným percentom.

Inkubačná lehota pri zápale mozgových blán je jeden až dva týždne. V začiatkoch pripomína chrípku. V prvých dňoch sa prejavuje bolesťami hlavy, svalov, nádchou, pokašliavaním a nechutenstvom. Tieto príznaky po niekoľkých dňoch odznejú a človek si myslí, že je zdravý. V priebehu niekoľkých dní nastúpi druhá fáza, ktorú sprevádzajú bolesti hlavy, stuhnutie šije, vysoké teploty, vracanie, dezorientácia a poruchy pamäte. Pokiaľ sa ochorenie zachytí včas, dá sa vyliečiť, ak nie, končí sa smrťou. Minulý rok ním trpelo u nás 157 ľudí.

Rozšírenejšia je lymská borelióza, ktorá postihuje celý organizmus. Vlani ju diagnostikovali na Slovensku u 981 pacientov. Môže sa prejaviť aj niekoľko rokov po uhryznutí infikovaným kliešťom. Liečba je postavená na dlhodobom podávaní antibiotík.

Postihnutý by si mal najmä všímať, ako sa správa miesto, kde sa kliešť prisal. Ak je na mieste vpichu koža červenšia, začervenanie sa šíri a miesto vpichu zároveň bledne, mal by ísť k lekárovi. Prvotné príznaky boreliózy sú rovnaké ako pri kliešťovej encefalitíde. Do druhého štádia sa dostáva často až po niekoľkých mesiacoch, prejavuje sa postihnutím kože, kĺbov, srdca alebo svalového systému. Konečné štádium sa môže objaviť po niekoľkých rokoch. Infekcia sa rozšíri do centrálneho nervového systému, prejavuje sa kožnými zmenami, zápalom kĺbov a očnej rohovky. Následky môžu trvať aj po prekonaní choroby.

Kliešť sa na telo prisaje nenápadne. V prvom momente človek necíti nič, pretože kliešť miesto vpichu znecitlivie obsahom štiav, ktoré vylúči. Z tela sa dá odstrániť jednoducho, treba zachovať chladnú hlavu a nerobiť trhavé pohyby. "Najoptimálnejšie je pinzetou uchopiť jeho ploské telo čo najbližšie pri koži a kývavým spôsobom ho pomaly uvoľňovať. Potom je potrebné miesto vydezinfikovať, najúčinnejší je jódový dezinfekčný prípravok. Tieto prípravky ničia vírusy a baktérie, ktorými môže byť kliešť nainfikovaný,“ povedala vedúca odboru epidemiológie na banskobystrickom úrade verejného zdravotníctva Mária Avdičová. Ak sa kliešťa nepodarí odstrániť celého, je dobré vyhľadať pomoc odborníka.

Najdôležitejšia je prevencia a dodržiavanie základných pravidiel. Pri prechádzke sa treba vyhýbať vysokej tráve, kde sa kliešte často ukrývajú, obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy.