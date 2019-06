Beblavý v diskusii s Dankom: Vidia, že prichádza nová skupina ľudí, ktorá ich porazí

Treba stanoviť strop tak, aby si politické strany nemohli kupovať bohatí ľudia. Konštatoval to v relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko k novele zákona o zmenách vo financovaní politických strán a volebnej kampane, ktorú parlament na poslednej schôdzi schválil. Podľa neho politická strana je hlavne stavaná na to, aby z členských príspevkov a z toho, či uspeje v parlamentných voľbách, fungovala.

„Nemala by sa stať akciovou spoločnosťou súkromných osôb. Politické strany by nemali mať peniaze od tretích osôb,“ zdôraznil. Podľa poslanca Národnej rady SR a predsedu SPOLU-OD Miroslava Beblavého je to však jasný príklad toho, že súčasná generácia vládnúcich politikov sa bojí nových ľudí. „Vidia, že prichádza nová skupina ľudí, ktorá ich porazí a dovedie nový spôsob robenia politiky,“ prízvukoval.

Danko upriamil pozornosť na to, že dnes sú prítomní finančníci, ktorí financujú médiá. Ako príklad uviedol Denník N, ktorý podľa neho miluje Beblavého stranu. Danko takisto konštatoval, že dnes nie je možné transparentne kontrolovať, kto koľko dáva do volieb. „Limit je práve na to, aby stanovil potrebnú sumu na dosiahnutie päť percent. Akonáhle prekročia strany tú hranicu, dostávajú štátne financie. Dokonca som zástanca toho, aby politické strany nikdy nemali od tretích osôb financie a tu sme sa pokúsili stanoviť len limit, do akého objemu pustíme súkromný sektor do financovania politických strán, aby sa nestali súkromnou firmou,“ vysvetlil Danko.

Ako ďalej konštatoval Beblavý, najviac peňazí do eurovolieb dala strana Smer. „Mali dvakrát toľko ako my, aj napriek tomu sme ich porazili. Tieto voľby nevyhrávajú peniaze, ľudia vedia, ktorá politika patrí do minulosti, kto mal šancu, nevyužil ju, na to aby krajinu posunul dopredu a kto tu niečo ponúka,“ povedal. Podľa šéfa parlamentu však Beblavého strana ani nemusí robiť politiku a mať program. „Tieto média, ktoré dokážu rozohrávať mediálne hry a sú financované tými istými ľuďmi, ktorí požičajú peniaze vám, vás takto riadia. Vidím súhru medzi prezidentskou kanceláriou a vami, vidím vo veľa veciach nebezpečenstvo pre túto spoločnosť,“ povedal Danko Beblavému. Predseda SPOLU-OD prízvukoval, že nemá žiadne styky s majiteľmi médií. „Oslovili sme Progresívne Slovensko a stranu exprezidenta Andreja Kisku, oní sú lepší na opravovanie tejto krajiny ako vy. Oni majú idey a vstúpili do politiky, aby niečo zmenili,“ adresoval Beblavý šéfovi parlamentu.

Beblavý v relácii zopakoval, že v budúcej vláde si spoluprácu so SNS predstaviť nevie, rovnako ako ani so Smerom a kotlebovcami. Podľa neho sa s nimi krajina dopredu posunúť nedá. Danko uzavrel tým, že k Beblavému sa snažil byť a bude vždy slušný