Urobí Saková koniec rodným číslam?

Namiesto rodného čísla - sled náhodných desiatich číslic. Na občianske či vodičské preukazy by mal od apríla 2020 pribudnúť tzv. bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby (BIFO).

Komplikovaný názov označuje nové úradné číslo, z ktorého sa nebude dať, na rozdiel od rodného čísla, vyčítať nič o osobe jeho nositeľa. Dôvodom je zvýšená ochrana osobných údajov, ale aj chyby pri prideľovaní súčasných rodných čísel a tiež fakt, že rodné čísla sa v dohľadnom čase vyčerpajú. „Všade vás skontrolujú hlavne na základe rodného čísla, mena a priezviska. Túto úlohu by mal prevziať identifikátor,“ uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

Špecializované úrady vytvoria pre každého občana aj ďalšie samostatné kódy. Odborníci však upozorňujú na chaos v zákone a obrovské výdavky pri zavádzaní chystanej zmeny.

Rodné čísla sa na Slovensku používajú od roku 1954. V roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty tohto 9– až 10-miestneho číselného údaja. „Rodné číslo prestane byť v roku 2054 jednoznačné,“ vysvetľuje v dôvodovej správe návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby ministerstvo vnútra. Rezort ešte v roku 2010 začal pracovať na novej legislatíve.

Podľa návrhu zákona bude mať každá osoba ministerstvom vnútra pridelený jedinečný identifikátor fyzickej osoby – BIFO. Mal by byť tvorený z náhodného desaťmiestneho čísla, generovaného kryptografickým kľúčom. Identifikátor teda vznikne utajeným postupom a počas života človeka bude nemenný a uvedený v dokladoch osoby.

Pri vybavovaní pasu či pri žiadostiach o prídavok na dieťa tak namiesto rodného čísla bude žiadateľ uvádzať BIFO. „Jedným z dôvodov je chybovosť pri prideľovaní rodného čísla a neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi,“ vysvetlil tlačový odbor ministerstva vnútra. Ďalším podľa rezortu je možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje. „Je možné z neho zistiť vek a pohlavie nositeľa, čo pri hromadnom spracovaní môže poskytnúť pre určité subjekty zaujímavé informácie s komerčným využitím,“ pripomenul tlačový odbor.

Občiansky preukaz vydávaný od 1. marca 2015 (na snímke je vzor dokladu) obsahuje rodné číslo. To by mal nahradiť náhodne vygenerovaný číselný údaj. Autor: minv.sk

Ministerstvo vnútra po niekoľkoročnej príprave navrhlo bezpečnú identifikáciu osôb riešiť sústavou nových identifikátorov. Okrem BIFO totiž zákon ráta aj s vytvorením tzv. sektorových identifikátorov. Vlastné číslo klientovi pridelí Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrady práce či prokuratúra. Tieto čísla však bežný človek poznať a používať nebude, nebudú ani uvedené na dokladoch. Poslúžia len na internú komunikáciu medzi úradmi.

„Jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor budú digitálne dáta, pomocou ktorých budú komunikovať informačné systémy štátu tak, aby bola zabezpečená anonymizácia každej osoby,“ uviedol tlačový odbor rezortu. Konkrétny občan bude poznať len jedno desaťmiestne číslo a disponovať ním. Toto číslo bude možné uvádzať aj na dokladoch. Dôvodom zavedenia aj ďalších čísel je podľa rezortu zaručenie vysokej bezpečnosti.

Nový identifikátor BIFO by sa mal stať súčasťou občianskych či vodičských preukazov od apríla 2020. Doklady tak budú obsahovať počas prechodného desaťročného obdobia dva identifikačné číselné údaje – rodné číslo i BIFO. Od roku 2030 zostane len BIFO.

Jednotlivé úrady budú musieť prispôsobiť svoje informačné systémy tejto zmene. Z eurofondov už rezort minul na tento účel viac ako osem miliónov eur. „Odhadujeme, že ďalšie výdavky súvisiace so zavádzaním novinky si v rokoch 2020 – 2022 vyžiadajú 4,8 milióna eur,“ spresnil tlačový odbor rezortu vnútra. Zároveň nevylúčil, že zavedenie nového systému bude stáť omnoho viac. Na možné vyššie výdavky upozornili rezort vnútra v rámci pripomienok ostatné ministerstvá. „Objem výdavkov, ktoré narátali iné rezorty pri zavádzaní sústavy identifikátorov, bude ešte predmetom rokovaní a ministerstvo vnútra sa bude zaujímať o spôsob ich výpočtov,“ dodal tlačový odbor.

Úrad na ochranu osobných údajov vyčíta návrhu zákona najmä nejednoznačnosť ustanovení či časté až zmätočné paragrafy. „V rámci pripomienkového konania úrad dal 35 pripomienok,“ spresnila Tamara Valková z kancelárie úradu. „Požadujeme doplniť, ako budú pridelené identifikátory ministerstvom a rovnako ako sa o tomto identifikátore dozvie daná osoba. Ak by išlo o ich priradenie k fyzickej osobe, vytratil by sa účinok anonymizácie osôb a tieto identifikátory by stratili svoje opodstatnenie,“ pripomienkoval ú­rad.

Valková zároveň dodala, že úrad na návrhu zákona neparticipoval a ani nebol zo strany ministerstva požiadaný o spoluprácu. „Keďže úrad nevie, akým spôsobom budú uplatnené pripomienky vyhodnotené, nedokážeme posúdiť dopady spojené s prijatím predloženého návrhu zákona o identifikáto­roch,“ skonštatovala Valková.

Združenie Slovensko Digital považuje zavedenie BIFO za správny krok s tým, že rodné čísla bude potrebné v dlhodobom horizonte nahradiť. Rovnako oceňuje, že si ministerstvo ponechalo dostatočne dlhé obdobie na zavedenie zmien. Kritizuje však spôsob, akým bude identifikátor BIFO generovaný a ďalšie identifikátory pokladá za zbytočné. Obáva sa tiež vysokých nákladov, ktoré si zmena vyžiada.

„Mechanizmus postupného prechodu z rodného čísla na BIFO bude náročný, je správne že je rozložený na desať rokov, počas ktorých budú súbežne používané oba údaje,“ vysvetlil odborník na informačnú bezpečnosť zo združenia Ľubor Illek. Skladbu BIFO ako „náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom” však považujú za nešťastnú.

„Nie je možné vylúčiť existenciu rovnakého BIFO aj rodného čísla, bude sa to mýliť,“ obáva sa Illek. Pri zadávaní BIFO môže tiež veľmi ľahko prísť k chybe a preklepu. „Viaceré BIFO môžu byť veľmi podobné, napríklad sa môžu líšiť aj iba v jednej cifre,“ priblížil odborník.

Sektorové identifikátory považuje združenie za zbytočné. Podľa nich benefit v oblasti bezpečnosti, ktorým argumentuje ministerstvo, bude prekonaný vysokými nákladmi pri zložitej práci s identifikátormi, neistotou, keďže register obsahuje iné údaje ako doklad človeka, a vysokým rizikom chýb.

„Z návrhu zákona nie je jasné, prečo je potrebné zaviesť extrémne zložitý spôsob identifikácie osôb v kľúčových evidenciách verejnej správy. Implementácia bude vyžadovať extrémne náklady,“ upozornil Illek. Odhadom vraj môže ísť až o 250 miliónov eur.

Do návrhu zákona sa aktuálne zapracovávajú pripomienky, platiť by mal začať v januári 2020.