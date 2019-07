Politika nemá byť len o tom, aby sa politici fotili, tvrdí Danko

Politici by mali svojimi zahraničnými aktivitami otvárať dvere podnikateľom a pomáhať tak domácej ekonomike. Rusko je pre Slovensko prirodzené odbytisko výrobkov a miesto pre vzájomnú spoluprácu. Povedal to na úvod svojej pracovnej cesty v Moskve predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).

„Je veľmi dôležité, aby politici nadväzovali vzťahy, ktoré potom zužitkujú podnikatelia,“ povedal Danko, ktorého do Moskvy sprevádzajú viac ako dve desiatky zástupcov firiem z bankovníctva, poľnohospodárstva, strojárenského, sklárskeho či petrochemického priemyslu. Predseda parlamentu očakáva, že ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov pripraví slovenským podnikateľom rovnaké podmienky, aké majú ich konkurenti z krajín západnej Európy. „Ak máme niekde mať odbytisko, tak je to Ruská federácia. Je to osmina sveta,“ pripomenul šéf parlamentu.

Hoci hlavným dôvodom pracovnej cesty predsedu NR SR je účasť na fóre Rozvoj parlamentarizmu, Danko sa nechcel vyhnúť ani pri tejto téme ekonomike a upozornil na prítomnosť veľkého počtu afrických delegácií. „Málokto si asi uvedomuje, ako sa svetové veľmoci upínajú k Afrike,“ povedal. Danko svoj príhovor na fóre okrem slovenského pohľadu na vzťahy veľmocí zameral aj na možnosti podnikania. „Myslím si, že práve o tom má byť politika, aby sa nielen politici fotili, ale aby ľudia, ktorí doma vytvárajú hodnoty, vedeli pomôcť našim občanom,“ povedal.

Jednou z možností, ako by sa slovenskí podnikatelia mohli presadiť na svetových trhoch, je podľa Danka využitie známej značky bývalého Československa „Made in Czechoslovakia“, ktorá je ešte stále vo svete veľmi dobre vnímaná. Vláda a osobitne minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smer) by podľa Danka mali oveľa viac sledovať napríklad aktivity maďarského ministra zahraničných vecí, ktorý zahraničnú politiku štátu spája s ekonomickými záujmami. „Myslím si, že v tom Slovensko veľmi zaspalo a ekonomický progres spojený s týmito aktivitami by politici mali sledovať,“ dodal predseda slovenského parlamentu.