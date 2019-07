OĽaNO: Tri netransparentné obstarávania na MO vyjdú na miliardu eur

„Tento projekt bol urobený bez súťaže, netransparentne, utajene,“ povedal Naď. Podľa neho vyjde 81 vozidiel na viac ako 400 miliónov eur, pričom slovenské spoločnosti podnikajúce v obrannom priemysle obstarávanie kritizovali ako šité ma mieru pre konkrétne firmy. „Celé to bolo dopredu dohodnuté, aby konkrétne firmy z toho ťažili,“ povedal s tým, že fínska spoločnosť Patria, ktorá má zabezpečiť dodanie vozidiel, mala problematické obstarávania aj v iných štátoch. „Severoatlantická aliancia jasne deklarovala, že tento projekt nie je v súlade s našimi záväzkami voči NATO,“ povedal Naď.

Druhé problematické obstarávanie sa podľa Naďa týka vozidiel 4×4. To je podľa neho „šité na mieru“ českému výrobcovi, ktorý produkuje vozidlá Gerlach. „Dostali sa mi do rúk súťažné podklady zo zahraničia, ktoré ľudia blízki ministerstvu obrany v zahraničí distribuovali rôznym firmám dávno predtým, ako bol nejaký tender na tieto vozidlá vyhlásený,“ povedal Naď s tým, že momentálne približne tri firmy spĺňajú podmienky na to, aby sa dostali do druhého kola výberu. Operačné požiadavky však podľa neho splnia len vozidlá Gerlach. „Celá súťaž je písaná tak, aby zvíťazilo vozidlo Gerlach,“ povedal Naď s tým že NATO podobne ako pri vozidlách 8×8 nepovažuje zabezpečenie vozidiel 4×4 pre Slovensko za prioritu. Doplnil, že náklady na obstaranie týchto vozidiel predstavujú približne 400 miliónov eur.

Tretím problematickým obstarávaním je podľa Naďa zabezpečenie nových rádiolokátorov. Nové rádiolokátory podľa neho Slovensko potrebuje, vyhlásený medzinárodný tender však nominanti SNS zrušili. „Ministerstvo zrušilo tender a išlo cestou vláda-vláda,“ povedal Naď s tým, že ide o obchádzanie verejnej súťaže. „Rok dopredu všetci, čo sa hýbu v oblasti obrany a bezpečnosti vedeli, že to vyhrá izraelská spoločnosť,“ uviedol. Izraelské radary sú podľa Naďa špičkové, iný uchádzači však boli z procesu vyradení bez uvedenia relevantných dôvodov.

„Chceli vyvolať dojem medzinárodnej súťaže, tak oslovili desať vlád a deväť z nich nahnevali,“ povedal Naď s tým, že na netransparentné vylúčenie z tendra na radary sa vlády sťažovali aj diplomatickou cestou. Izraelský systém pritom však podľa neho môže byť problematický, pretože nie je zavedený v žiadnej krajine NATO. Náklady na zabezpečenie radarov by podľa neho mal byť okolo 155 miliónov eur. „Tri spackané obstarávania, všetky absolútne netransparentné,“ dodal Naď s tým, že účelom týchto obstarávaní je narýchlo pred voľbami rozdeliť miliardu eur spriazneným firmám.