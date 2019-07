Stranám KDH, PS a Spolu sa črtá predvolebná spolupráca

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko dnes začali rokovať o predvolebnej spolupráci. Potvrdili to všetci traja lídri Alojz Hlina (KDH), Miroslav Beblavý (Spolu) aj Michal Truban (PS). Ako uviedol Hlina, všetci traja sa zhodli, že má zmysel rokovať o spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, do ktorých zostáva osem mesiacov.

„Dohoda by mala upraviť vzťahy strán do parlamentných volieb a lídri strán predpokladajú, že po vzájomnej konzultácii v jednotlivých stranách by mohla byť podpísaná do desiatich dní,“ uviedol Hlina. Toto stanovisko potvrdil aj Beblavý, ktorý ho zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

Podľa Trubana starí politici hádky vyhľadávajú, no oni hľadajú riešenia. „Dnes sme sa stretli s predsedom KDH. Jedna vec, ktorá ma vždy na politike vytáčala, bolo to, ako sa politici stále hádajú a majú osobné spory. Toto ja nechcem, preto ma teší, že sa vieme stretnúť a porozprávať sa o tom, ako posunúť Slovensko dopredu. Je kopa vecí, na ktoré máme rovnaký názor. Prirodzene, že sa v mnohom aj nezhodneme, lebo si za svojimi hodnotami stojíme,“ uviedol Truban v stanovisku, ktoré poskytol riaditeľ komunikácie Ľubomír Ondrejkovič.

Je presvedčený, že PS aj KDH a Spolu nechcú hádky a sú pripravení o rozdieloch hovoriť slušne, bez útokov a s rešpektom jeden k druhému. „Slovensko už nepotrebuje politikov, ktorí sa prišli hádať, potrebuje politikov, ktorým ide úprimne o zmenu. Dohodli sme sa, že do 10 dní predstavíme verejnosti dohodu, ktorá vytvorí základ pre takýto nový štýl komunikácie,“ uzavrel Truban.