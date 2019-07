Domácich mafiánov vystriedali cudzinci

Medzi hlavné zdroje príjmov organizovaného zločinu na Slovensku patrí ekonomická kriminalita. Ide o podvody s dotáciami, colné a daňové podvody, pašovanie a zmanipulované verejné obstarávania. Spravodajská služba sa preto venovala aj podozreniam z korupcie na polícii, súdoch a vo finančnej správe.

„Boli získané informácie, že predstavitelia niektorých zločineckých skupín udržiavali kontakty, resp. spolupracovali s niektorými predstaviteľmi súdnej moci a polície,“ upozorňuje SIS. Ako príklad uviedla policajtov, ktorí pomáhali pri pašovaní cez slovensko-ukrajinskú hranicu, marili vyšetrovanie u spriaznených osôb či poskytovali služobné informácie nepovolaným ľuďom.

Žitný: Dnes je trestná činnosť o záujmoch bielych golierov napojených na vysokú politiku

Bezpečnostný analytik Milan Žitný pripomína, že za zmenou štruktúry organizovaného zločinu možno hľadať najmä premenu politickej atmosféry. „Tento posun máme ešte z konca deväťdesiatych rokov. Politická moc vtedy bola spriaznená s organizovaným zločinom pouličného typu. Nová politická moc sa po roku 1998 s takýmto zločinom relatívne rýchlo vysporiadala a zlikvidovala ho. Dnes je trestná činnosť už skôr o záujmoch rôznych bielych golierov napojených na vysokú politiku a štátny sektor,“ vysvetlil Žitný.

Po rozložení najvýznamnejších domácich zločineckých skupín (černákovci, pápayovci, sýkorovci, piťovci) sa na Slovensku snažia etablovať nové cudzojazyčné skupiny. Bližšie ich však tajná služba nekonkretizuje. Tvrdí, že sa zameriavajú na pašovanie a obchod s drogami. Podľa SIS Slovensko nie je cieľovou krajinou pašerákov drog, ale najmä tranzitným územím, resp. dočasným úložiskom v rámci drogových trás smerujúcich do západnej Európy.

„Odborníci sa zhodujú, že ak domáci organizovaný zločin vyprázdni teritórium, tak sa tam hneď natlačí zahraničný zločin. Len v totalitnom režime je možné efektívne potlačiť organizovaný zločin, v demokratických krajinách si miesto vždy nájde, tomu sa nevyhneme. Cudzojazyčný zločin navyše predstavuje pre spravodajské služby väčší problém než domáci, pretože je ťažšie do týchto albánskych či ázijských uzavretých skupín preniknúť. Musíme sa pripraviť na to, že čím budeme ekonomicky atraktívneší, tým väčšmi sa budú tieto skupiny snažiť na našom území udržať,“ konštatoval Žitný.

SIS zaznamenala intenzívne pôsobenie cudzích spravodajských služieb

SIS vlani zaznamenala intenzívne pôsobenie cudzích spravodajských služieb. Ako najnebezpečnejšie vyhodnotila aktivity Ruska a Číny. „Činnosť ruských spravodajských služieb bola namierená proti chráneným záujmom Slovenska ako člena EÚ a NATO. Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území Slovenska prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o získavanie spolupracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany,“ upozorňuje správa tajnej služby. Potvrdzuje to aj prípad, keď bol vlani v decembri na základe informácií Vojenského spravodajstva vyhostený ruský špión s diplomatickým krytím.

Propaganda sa zamerala na oslabenie súdržnosti EÚ a NATO, ovplyvňovanie vnútornej politiky a nálad verejnosti. Kampane boli realizované najmä cez tzv. alternatívne médiá, tie šírili nepravdivé správy alebo dezinformácie, s cieľom zdiskreditovať EÚ a NATO. Siska poukazuje aj na elektronickú špionáž. „Niektoré hekerské kampane orientované na používané informačné systémy v SR vzbudzovali podozrenie, že sú podporované zo strany spravodajských služieb cudzej moci,“ tvrdí v správe.

Záujem čínskych spravodajských služieb spočíval najmä v získavaní informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií.

Šándor: Diplomatické krytie špiónov je úplne bežné

Český spravodajský analytik Andor Šándor upozorňuje, že diplomatické krytie špiónov je úplne bežné. „Dôležité je skôr, do akej miery má SIS podchytených ľudí s podnikateľským či novinárskym krytím. To predstavuje väčší problém, pretože ich činnosť môže byť oveľa škodlivejšia,“ zdôraznil Šándor.

Podľa neho u nás určite pôsobí viacero tajných služieb. Podobne ako v Česku, aj tu sú najkritickejšie aktivity Ruska a Číny. „Je neprijateľné a neprípustné, že Čína sa snaží získavať technologický know how a Rusi zas využívajú dezinformačné kampane, kybernetické útoky či dokonca sa snažia ovplyvňovať politické rozhodnutia. Čína to robila vždy a Rusi konieckoncov tiež. V prípade Ruska si však musíme uvedomiť, že najväčším nepriateľom Ruska je NATO a preto sa nemôžeme diviť, že sa takto správajú. Je však otázne, či je táto ich aktivita útočná, alebo definzívna. Ja si myslím, že vzhľadom na rozširovanie NATO na východ je skôr obranná a preto nemôžeme čakať, že by sa týchto aktivít v najbližších rokov vzdali,“ mieni Šándor.

Na zabezpečenie činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2018 rozpočet vyčlenil necelých 53 miliónov eur. Jej práci za uplynulý rok Žitný vyčíta viacero únikov informácií s politickým pozadím. „Najlepšia služba je tá, o ktorej nepočuť ani slovo. Každopádne ak z takéhoto prostredia unikajú informácie, svedčí to o vnútornej nervozite, chaose a nepokoji spôsobenými vzájomnou nedôverou medzi jednotlivými skupinami, ktoré sa už núkajú novej politickej garnitúre,“ uzavrel Žitný.