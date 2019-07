V pondelok skolabovalo z tepla sto ľudí, na Lomnickom štíte padol teplotný rekord

„Z dát Operačného strediska vyplýva, že od 10. júna skolabovalo z tepla až 1 716 pacientov, ktorých zdravotný stav si následne vyžiadal pomoc zdravotníckych záchranárov,“ dodala hovorkyňa.

Záchranári opätovne apelujú na verejnosť, aby dbala na prevenciu. Odporúčajú zdržiavať sa vnútri medzi 11:00 a 15:00 a piť dosť vody. „Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti. Ak sa už nevyhneme pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev,“ dodala Krčová.

Upozornila, že tekutiny treba dopĺňať priebežne, počas celého dňa a nečakať na pocit smädu. Ideálne je piť čistú vodu, minerálne vody, zriedené ovocné a zeleninové stavy. Kávu s mierou, alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy. „Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí ako ďalej postupovať,“ uzavrela hovorkyňa.

VIDEO: V centre Bratislavy bolo pondelok miestami 37 až 38 °C . Ľudia sa osviežovali pod vodným oblúkom, pili vodu z cisterny na námestí a skrývali sa pod stromami v parku. Nad povrchom asfaltu teploty presahovali 40 °C.

SHMÚ: Tohtoročný jún bol historicky najteplejší

Tohtoročný jún bol historicky najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Podľa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) to potvrdzujú nielen hodnoty priemernej mesačnej teploty, ale aj extrémne vysoké počty letných a tropických dní.

V priebehu júna zasiahli Slovensko dve výrazné vlny horúčav – od 10. do 16. júna a od 24. do 27. júna. „Toto spôsobilo, že niektoré meteorologické stanice na Slovensku zaznamenali v tomto prvom letnom mesiaci rekordný počet tropických dní,“ konštatoval SHMÚ.

Na viacerých miestach bola viac ako polovica júnových dní teplejšia než 30 °C. Napríklad v Žihárci (okr. Šaľa) bolo takýchto dní až 19, v Podhájskej (okr. Nové Zámky) 18 a v Dudinciach (okr. Krupina) 16. Niekoľko meteorologických staníc malo všetky dni letné, to znamená, že v každom dni vystúpila teplota aspoň na 25°C. Stalo sa to v Hurbanove, v Sliači, v Topoľčanoch a v Žihárci. „Treba pripomenúť, že toto sa v júni v histórii meteorologických meraní na Slovensku ešte nestalo,“ zdôrazňuje SHMÚ. Rekordy pre mesiac jún zaregistrovali meteorológovia aj v počte tropických nocí, najzaujímavejšie je, že sa tropické noci vyskytli aj v severných a severovýchodných častiach Slovenska.

Mimoriadne až extrémne teplo bolo aj v oblastiach a v polohách, ktoré patria medzi chladnejšie časti Slovenska. Príkladom je maximálna denná teplota na Lomnickom štíte, ktorá dosiahla 26. júna až 17,5 °C, čo je najvyššia hodnota aspoň od roku 1951. Jún skončil na väčšine územia s odchýlkou priemernej mesačnej teploty od normálu rokov 1981 až 2010 na úrovni +4 až +5°C. Priemerná teplota dosiahla v nížinách väčšinou 22 až 24 stupňov a v dolinách a v kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov 18 až 20°C. Absolútne najvyššiu teplotu namerali v Dudinciach 27. júna, keď tam namerali 36°C. Najnižšia priemerná mesačná teplota zo staníc s nadmorskou výškou do 1 000 m bola vo Vernári (okr. Poprad), dosiahla hodnotu 17,3°C. V tejto obci namerali 1. júna aj najnižšiu teplotu júna – 2,3°C. „Raritou mesiaca jún 2019 bolo aj to, že pre Oravskú Lesnú to bol najteplejší mesiac zo všetkých mesiacov v oficiálnej histórii pozorovaní,“ konštatoval SHMÚ.

Mimoriadny bol jún 2019 aj z hľadiska atmosférických zrážok, ktoré boli vplyvom búrok priestorovo veľmi rozdielne. Jún skončil na väčšine územia Slovenska zrážkovo podnormálny, zväčša ich spadlo 20 až 60 mm. V niektorých lokalitách zaznamenal SHMÚ rekordne nízke mesačné úhrny za jún. Príkladom je meteorologická stanica Bratislava-Koliba, kde spadlo len 16,7 mm zrážok. Ešte menej však spadlo na staniciach Kuchyňa-letisko (6,5 mm) alebo Bratislava-Mlynská dolina (10,3 mm). Avšak ojedinele spadlo aj výrazne viac ako 60 mm. Sliač mal celkový úhrn 91 mm, Košice 123 mm a Gelnica dokonca 139 mm.

VIDEO: Pozrite si krátku videopredpoveď počasia TV Pravda s meteorologičkou Miriam Jarošovou na utorok s výhľadom až do piatka.