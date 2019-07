Dúhový Pride bude, peniaze našiel inde

Festival na podporu gejov, lesieb, bisexuálnych a transrodových (LGBTI) ľudí sa uskutoční 20. júla. „Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu,“ vysvetľujú organizátori na sociálnej sieti. Tento ročník plánujú poňať vo väčšom štýle ako po minulé roky. „Kultúrny program bude posilnený, hlavný koncert na Hviezdoslavovom námestí bude trvať až do večera a týždeň pred pochodom bude každý deň viacero podujatí a udalostí,“ vymenoval Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. Tá sa spolu s občianskym združením Dúhový Pride podieľa na organizácii festivalu. S prejavom by mali počas neho vystúpiť predstavitelia hlavného mesta, Bratislavského samosprávneho kraja aj ombudsmanka Mária Patakyová. „Máme však záujem ešte získať ľudí z rôznych oblastí aj z prostredia cirkvi, uvidíme, ako sa to podarí,“ naznačil Macko.

Organizátori pôvodne plánovali, že festival rozšíria a presunú na bratislavské Námestie slobody, do väčšieho priestoru. „Umožnil by sa väčší rozvoj podujatia, trvalo by dlhšie a mohlo byť viacero aktivít na jednom mieste. To sa nám tento rok nepodarilo – jednak sme nedostali podporu zo strany ministerstva kultúry, druhá vec je, že alternatívne námestia nie sú aktuálne veľmi dostupné, pretože na niektorých prebieha rekonštrukcia,“ vysvetlil Macko.

Festival najviac ohrozili zatrhnuté dotácie

Realizáciu festivalu najviac ohrozili zatrhnuté dotácie z rezortu kultúry. Napriek odporúčaniu odbornej komisie ministerka kultúry Ľubica Laššáková zamietla financie pre viaceré projekty LGBTI organizácií, medzi nimi aj občianskeho združenia Dúhový Pride. To na pochod žiadalo 21 700 eur, ktoré by pokryli honoráre účinkujúcich, náklady s ozvučením či technickým zabezpečením podujatia. Rezort argumentoval tým, že ako štatutárny orgán má právo rozhodnúť, akú dotáciu a komu pridelí. Ministerstvo vypísalo začiatkom mája druhé kolo výzvy o dotácie. Jeho základné podmienky boli už nastavené, o peniaze sa nemohli uchádzať festivaly.

Po vlne kritiky pozvalo ministerstvo organizátorov na stretnutie, ktorí to pre krátkosť času na prípravu odmietli. „Takýto prístup je podľa nášho názoru nekonštruktívny a v rozpore s deklarovaným cieľom prispievať k rozvoju slovenskej kultúry,“ uviedla Barbora Palovičová, hovorkyňa ministerstva. Rezort sa tak tento rok na Dúhovom pochode finančne podieľať nebude.

Ministerstvo spravodlivosti prispelo vyše 7 000 eurami

Organizátorom preto pomohlo s vyše sedemtisíc eurami ministerstvo spravodlivosti a mesto Bratislava. Stále tiež prebieha zbierka Za farebnú kultúru. „Oslovujeme ľudí s prosbou o podporu s tým, že tieto prostriedky plánujeme využiť na rozšírenie a zmenu miesta do budúcnosti a máme sľúbený príspevok od Slovenskej sporiteľne vo výške 2 000 eur,“ priblížil Macko. Organizátori očakávajú pokojný a kultivovaný priebeh podujatia a 6 000 návštevníkov. „Ak sa udalosť nestane predmetom politického sporu, nepredpokladám žiadne problémy,“ dodal Macko.

Centrom Bratislavy v rovnaký deň prejdú aj zástancovia tradičnej rodiny, účastníci ôsmeho ročníka Hrdí na rodinu. Pochod organizuje Aliancia za rodinu, ktorá si každý rok vyberá rovnaký dátum ako organizátori Dúhového pochodu. Do minulého roka aliancia tvrdila, že ide len o náhodu a výber dátumu nie je cielený. Tento rok o náhode nehovoria. „Nebudeme protestovať. Pokojne chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom dobre, ktoré sa nachádza v manželskom vzťahu medzi mužom a ženou,“ uvádzajú organizátori pochodu za rodinu.

Patakyová pochod podporuje

Svoju podporu pre dúhovú akciu už vyjadrila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. „Pani ombudsmanka dostala pozvanie aj na tohtoročný Pride a o spôsobe podpory bude čoskoro informovať,“ reagovala Michaela Pavelková z kancelárie ochrankyne práv na otázku, či aj tento rok vyvesí úrad z okna dúhovú vlajku. Posledné dva roky vlajka vyvesená z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv ako upozornenie na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku zožala vlnu kritiky zo strany SNS.

Proti zasadzovaniu sa za práva párov rovnakého pohlavia sa v polovici júna vyhranil aj bývalý prezident a aktuálny líder strany Za ľudí Andrej Kiska. V prípade, že uspeje v budúcoročných parlamentných voľbách, prijatie registrovaných partnerstiev či adopcie detí homosexuálnymi pármi nebudú na programe dňa. Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v kampani vyjadrovala podporu homosexuálnym partnerstvám, sa na Pride zúčastniť neplánuje. Pochod však rešpektuje ako formu, ktorou LGBTI komunita upozorňuje na svoje práva. „Celá spoločnosť by sa mala snažiť obrúsiť hrany a znížiť strach z inakosti,“ povedal Martin Strižinec, hovorca hlavy štátu.

Podujatie bude pokračovať aj v auguste, keď koncom mesiaca Dúhový pochod prejde aj ulicami Košíc.