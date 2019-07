Čo sa vloží na internet, môže sa dostať do zlých rúk

Odborník na IT a hackerské útoky Ondrej Macko prípad uniknutých fotografií pozná. Podľa neho úlohu v ňom zohrali ľahko prístupné heslá a to, že dievčatá si snímky vymieňali cez facebookovú skupinu. Doplnil, že nájsť vinníka nebude jednoduché.

Ako je možné, že unikli fotografie z takého veľkého počtu účtov žien a dievčat? Mohlo ísť o cielený útok, alebo to hacker skúšal náhodne?

Tento prípad poznám detailne. Zlyhal ľudský faktor. Napríklad jedna slečna mala heslo od Facebooku napísané v kalendári. Neopatrné zaobchádzanie s heslami sa neoplatilo. Aj pri tých ostatných bol problém so slabým heslom, objavilo sa aj také s kombináciou čísiel 123, ktoré bolo použité dvakrát. Účty neprelomil človek s nejakými pokročilými IT znalosťami. Dievčatá si fotografie dokonca vymieňali a vzájomne sa chválili v jednej facebookovej skupine. Keďže si ich vymieňali, tak to bolo ľahko vysledovateľné.

Čiže v takýchto prípadoch pomôže silnejšie heslo.

Jednoznačne. Ako som spomínal, na toto neboli potrebné nejaké IT znalosti. Bolo to viac o psychológii.

Je v tomto možné vypátrať vinníka?

Muselo by byť dokázané, že im niekto uškodil a v tomto prípade je to ťažké dokázať. Keď sa na to pozerám z praktickej stránky, tak obyčajne takéto prípady končia bez nejakého konkrétneho vinníka. Je nízka pravdepodobnosť, že sa nájde človek, ktorý to urobil, a bude potrestaný.

Dajú sa spomínané fotografie vymazať?

Treba počítať s tým, že to, čo ste raz dali na Facebook, už nie je vaše. Fotografie sú „facebookové“. Každý s tým súhlasil, keď si zakladal konto, ale nikto si to neprečítal. A keďže vám snímky nepatria, nemáte k nim ani autorské práva. Takže by slovenská polícia musela požiadať Facebook, aby konal.

A čo stránka, kam hacker ukradnuté snímky uložil?

Tak to je niečo iné. Áno, tá stránka sa aj zruší.

Pred časom sa útočníkom podarilo prelomiť WhatsApp. Táto aplikácia bola považovaná za pomerne bezpečnú. Dajú sa vôbec ochrániť online komunikácie?

Je to možné tak, že človek si bude dávať väčší pozor. Ľudia ľahostajne zaobchádzajú so svojimi informáciami. Používajú rovnaké heslo na Facebook aj do e-shopov. Heslo, čo raz dajú do e-shopu, už nie je chránené, pretože 40 až 50 percent e-shopov nepoužíva šifrované heslo.

Ak niekto používa jedno heslo na všetkých službách, tak si koleduje o veľký problém. Heslo by sa malo tiež minimálne raz za rok zmeniť. Ľahko to povedať, ale ťažko si zapamätať. Ľudia to nerobia, a keď už, tak dajú napríklad nejaké písmenko nakoniec alebo bodku.

Osobne si myslím, že budúcnosť je v biometrickej ochrane našich údajov. To je napríklad odtlačok prsta, obraz sietnice alebo niečo podobné. Samotná sociálna sieť ako Facebook tiež nie je neprekonateľná, takže sa stalo, že zopár údajov uniklo aj z účtov s dobrým heslom. Treba počítať s tým, že čo sa raz vloží na internet, jednoducho je šanca, že sa dostane do zlých rúk. Keď niečo človek píše, fotografuje, tak musí myslieť na to, že sa to môže dostať medzi ľudí.