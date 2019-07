Sulík sa už nelíška Kiskovi, karty sa otočili. Slabší je teraz Kiska

Po prevalení závažných káuz Kisku s pozemkami v Tatrách a podvodom s daňami však popularita Kisku klesla a potenciálnych voličov jeho ohlásenej strany Za ľudí už prevzala koalícia PS/Spolu. Sulíkova SaS mala zase v poslednom prieskume voličských preferencií agentúry Polis 8,5 percenta, kým Kiskova strana Za ľudí len 5,2 percenta, teda na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. V júnovom prieskume popularity politikov mali okolo 50-percent Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová, Kiska so Sulíkom sa dostali k 30-percentnej hranici popularity. A to mal Kiska pred piatimi rokmi, po tom, čo vyhral prezidentské voľby, až 75-percentnú podporu v spoločnosti…

Čo si Kiska so Sulíkom tento týždeň povedali na spoločnom stretnutí a ako to celé vidí politický analytik Ján Baránek? Pozrite si viac vo videu TV Pravda, ktoré patrilo uplynulý týždeň na TV Pravda k tým sledovanejším. Okrem toho divákov TV Pravda zaujalo z politiky ostré vyjadrenie Roberta Fica k Tomášovi Druckerovi, videá z ciest, výstavby diaľnic, nového outletu Lidla a samozrejme počasia. Pozrite si TOP videí týždňa TV Pravda.

1.

Andrej Kiska rozbehol sériu rozhovorov. Cez týždeň sa rozprával s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Čo tým Kiska sleduje? Pozrite si komentár politického analytika Jána Baránka pre TV Pravda.

***

2.

Robert Fico o Tomášovi Druckerovi: Chovali sme si na prsiach hada. Pozrite si, čo povedal Fico o Druckerovi, Andrejovi Kiskovi a Veronike Remišovej.

***

3.

Miroslav Beblavý už má peniaze na účte, nezastavil ho ani Andrej Danko.

***

4.

Kiska by bol výborný premiér, hovorí Juraj Šeliga. Pri pozemkoch a mafii konal podľa neho v dobrej viere.

***

5.

Béla Bugár: Problém novovznikajúcich strán je, že kanibalizujú tie existujúce. Pozrite si reláciu TV Pravda Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou.

***

6.

Občan na ulici zložil zlodeja. Môžu ľudia suplovať políciu? Pozrite si video z Prahy.

***

7.

Lidl otvoril svoj prvý outlet na Slovensku.

***

8.

Veľká policajná naháňačka. Unikal 200 km/h na cudzej motorke, skončil v repke.

***

9.

Šialenci bez polície kráľmi ciest? Omyl! Odhalia aj kamery iných vodičov.

***

10.

Obchvat Bratislavy vytvoril prekážku na hranici s Maďarskom.

***