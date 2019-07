Marian Kočner má stáť za mafiánskou popravou Jána Takáča

„Nakrútili sme rozhovory s dvoma podnikateľmi, ktorí tvrdia, že si mafiánsku popravu Jána Takáča v roku 2003 mohol objednať Marian Kočner,“ píše portál.

Noviny.sk ďalej uvádzajú, že v júli 2003 pri vystupovaní z auta za bieleho dňa na bratislavských Kramároch rozstrieľali mafiánskeho bosa Jána Takáča. Dlhé roky bol prípad na mŕtvom bode. Až v marci 2017 obvinili konkurenčných Piťovcov „J. O., M. Š., M. O. a L. Z.

"Vyšetrovanie pokračuje, preverujeme všetky nám dostupné informácie,“ cituje portál hovorcu Prezídia PZ SR Michala Slivku. Portál však prináša aj vyhlásenie podnikateľa Adi Gyuríka z Bratislavy, ktorý podotkol, že je presvedčený o tom, že Jána Takáča mohol dať zavraždiť Marian Kočner. Podľa neho mal motív.

Podnikateľ sa podľa portálu v tom čase dostal do sporu s Marianom Kočnerom. Ten jemu aj jeho spoločníkovi údajne pomohol vyhrať spor so štátnou poisťovňou, pričom mimosúdnou dohodou získali desiatky miliónov korún.

"Marian Kočner si neoprávnene nárokoval na časť z vysúdených peňazí. Vyhrážal sa nám a vydieral nás, tak sme mu ich dali. Ján Takáč, s ktorým som sa poznal, sa o tom dozvedel a chcel vedieť okolnosti,“ cituje portál podnikateľa Gyuríka.

Slová Gyuríka TV JOJ na kameru potvrdil aj jeho vtedajší spoločník Pavol Jánošík. To je muž, ktorému sa Marian Kočner vyhrážal, že zariadi, aby ho z domu vytiahli kukláči.

Portál pripomína, že o možnom motíve Mariana Kočnera zavraždiť Jána Takáča len nedávno vypovedal aj bývalý novinár a SIS-kár Peter Tóth. Vyšetrovateľom Kuciakovej vraždy povedal, že Marian Kočner mal motív zavraždiť Takáča za to, že si od neho pýtal podiely z kauzy Technopol.

"Technopol to nemohol byť. To už bola dávno zabudnutá kauza, veľký odstup času. Skôr sa oveľa pravdepodobnejšia javí verzia s vysúdenými peniazmi z toho nášho sporu. Takáč o tých miliónoch vedel,“ citujú Gyuríka noviny.sk.

Viac svetla do prípadu by podľa portálu mohol vniesť Juraj Ondrejčák alias Piťo. Pred tromi mesiacmi na policajnom prezídiu niekoľko hodín vypovedal. "Išlo o dlhodobo plánované úkony NAKA, ktoré súvisia so staršími prípadmi násilnej trestnej činnosti,“ cituje portál hovorcu Prezídia PZ SR Michala Slivku.