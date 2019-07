Čaputová: Ústava by sa nemala dať tak ľahko meniť, diskutujme o revízii

Ústava SR by sa nemala dať meniť tak ľahko ako doteraz. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. Povedala, že zabrániť takýmto zmenám môže len revízia ústavy. Prezidentka by o takejto revízii chcela začať verejnú diskusiu. K otvoreniu ústavy však má prirodzený rešpekt a úctu.

„Vlajkovou loďou všetkých zmien by mala byť úprava toho, aby sa ústava nedala ľahko zmeniť. Lebo máme dvojnásobný počet zmien v porovnaní s ČR za rovnaké obdobie. Ústava sa u nás mení nesmierne ľahko a často. Tomu by sa dalo jedine ústavným spôsobom zabrániť,“ povedala prezidentka pre portál webnoviny.sk.

„Takže ak otvoriť ústavu, k čomu mám veľký rešpekt, tak ju otvoriť len tak, že jeden z dominantných motívov by malo byť zabránenie ľahkému meneniu v budúcnosti," vysvetlila prezidentka Čaputová.

Ako priblížila, ak by sa ústava otvárala z tohto dôvodu, tak by sa nebránila tomu, aby boli špecifickejšie zadefinované aj právomoci prezidenta."To, s čím máme problém v poslednom období, je interpretácia právomocí, napríklad menovacích. Judikatúra ústavného súdu, ktorú som sledovala, úplne k jasnosti výkladu neprispela. V judikatúre sú aj protichodné stanoviská na výklad jednotlivých právomocí,“ uviedla.

„Pokiaľ ide o otázku rozširovania právomocí prezidenta, to nevnímam ako potrebné," podotkla. Prezidentka by si vedela predstaviť v niektorých oblastiach zefektívnenie veta, ale s rešpektom k tomu, že sme parlamentnou demokraciou, nie prezidentskou republikou.

Zuzana Čaputová si vie predstaviť, že by revízia ústavy mohla byť súčasťou jej agendy. „Je to veľmi pravdepodobné. Mám za sebou prvé stretnutia so zástupcami nášho justičného stavu alebo právnických profesií a zatiaľ sa to stretlo s veľkým záujmom,“ priblížila.

Zdôraznila však, že je to citlivá vec. „Otvoriť ústavu je vždy veľká výzva, môže sa to posunúť aj negatívnym, nielen pozitívnym smerom. Ale keby sa to podarilo, možno z mojej strany iba moderovať, odbornú debatu o tom, ktoré veci ešte potrebujeme vyčíriť z hľadiska interpretácie a dostať tam inštitúty, ktoré by zabránili ľahkej zmene ústavy, toto by mohlo byť zaujímavé,“ uzavrela s tým, že na to musí nadväzovať získanie politickej podpory.