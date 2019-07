Bugár: Problém novovznikajúcich strán je, že kanibalizujú tie existujúce

Vládne strany chcú dovládnuť a predložiť účet svojim voličom. Bude to stačiť? Veľmi aktuálna je otázka preferencií najmä pre Most-Híd, ktorý sa v prieskumoch umiestňuje na hranici zvoliteľnosti. Hosťom Zuzany Martinákovej v diskusnej relácii Ide o pravdu bol predseda strany Béla Bugár.

Béla Bugár pripustil, že po prvý raz v histórii moderného Slovenska sa môže stať, že maďarská menšina nebude mať v parlamente zastúpenie. Preto Most-Híd oslovil deväť rôznych menšinových aj regionálnych strán. Otáznik je stále nad spoluprácou s SMK.

Odmietol kritiku opozície, že by z Mosta ostal už iba Híd. „Je to zbožné želanie našej opozície,“ povedal Bugár. Zmenou prešla nielen spoločnosť na Slovensku, ale aj volič, ktorý volí menej na etnickom základe.

Už dlhší čas sa špekuluje, že Bugára chcú opustiť Katarína Cséfalvayová či Martin Fedor, o ktorých sa hovorí ako o nových posilách pre zoskupenie, nad ktorým uvažuje exminister Tomáš Drucker. „My sme ich zdedili po rozpadnutej Sieti. Katarína Cséfalvayová povedala, že keď sa rozhodne, budem prvý, kto sa to dozvie,“ povedal Bugár.

Snahy novovznikajúcich strán o zisk členov z radov tých už etablovaných označil Bugár za kanibalizmus. Priznal, že po voľbách môže byť v parlamente 80 percent tých istých politikov, len pod hlavičkami iných strán, ako dnes.

Bugár tiež zdôraznil, že ak by ho nové strany oslovili s ponukou na spoluprácu, momentálne o tom nemá význam hovoriť. „Po voľbách sa uvidí,“ povedal.

Predseda Mosta-Híd v relácii reagoval aj na kritiku pri prijímaní novely zákona o financovaní politických strán v skrátenom legislatívnom konaní. „Demokratický princíp by bol porušený, keby rozhodovali len peniaze,“ povedal. Strany môžu na kampaň minúť tri milióny, ale prostredníctvom tzv, tretích strán môžu investovať ďalšie milióny. „Práve tie skúsenosti boli také, že sa to cez tzv. tretie strany dá obísť. Každá tretia strana môže robiť kampaň do 100-tisíc, aj keby ich bolo desať. Preto hovoríme, že nemôžu byť voľby o tom, kto má viac peňazí,“ dodal.

Bugár v relácii ostro kritizoval aj ZMOS, ktorý sa búri proti zákonu o zvýšení nezdaniteľného základu dane. „Bude to výzva pre obyčajných ľudí, ktorým títo starostovia a primátori závidia, že dostanú o 90 alebo 100 eur ročne viac. Kde je solidarita?“ pýtal sa Bugár. A čo odkázal tým, ktorí sa chystajú na jeseň protestovať pred Národnou radou proti tomuto zákonu? Dozviete sa v relácii Ide o pravdu.