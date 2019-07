Fungovanie inštitúcií je obrazom ľudí, ktorí ich tvoria, pripomína právnik Giba

Úroveň a fungovanie každej inštitúcie je odrazom kultúry a úrovne ľudí, ktorí ju tvoria, a to platí nielen pre prokuratúru či súdy, ale celkovo. V reakcii na úvahy prezidentky Zuzany Čaputovej o prípadných zmenách vo výbere generálneho prokurátora to skonštatoval vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba.

„To, akí ľudia inštitúciu tvoria, je zase obrazom tých, ktorí ich do funkcií ustanovujú. V jadre sa to všetko odvíja od ľudu cez parlamentné a prezidentské voľby. Legislatívne pravidlá môžu a majú vytvoriť podmienky, aby inštitúcie dobre fungovali. Ale kým nebude v spoločnosti, v mysliach, v presvedčení ľudí na všetkých úrovniach prirodzene vžitý zmysel pre spravodlivosť, zodpovednosť a jej vyvodzovanie, žiadna legislatíva sama o sebe to nezariadi,“ povedal s tým, že naoko bude všetko dodržané, reálne to dobre fungovať nebude.

Zmena legislatívy však podľa Gibu určite môže pomôcť niekam sa postupne posunúť. „Diskusia o prípadných zmenách právnej úpravy nemôže byť na škodu,“ povedal s tým, že problémy s fungovaním právneho štátu u nás sú v prvom rade v prístupe k spravodlivosti a jej nástrojom.

„Čiastočne je to aj zdedené z desaťročí totality. Mnoho ľudí ešte stále vníma verejnú funkciu ako výsadu, odmenu, či ‚korisť‘, nie ako službu. Okrem zmien legislatívy je preto potrebné vo verejnej debate pravidelne volať po tom, aby sa veci v oblasti spravodlivosti nielen formálne, ale aj reálne robili tak, ako sa robiť majú,“ dodal Giba.

Advokát Daniel Lipšic v tejto súvislosti poznamenal, že rozšírenie osôb, ktoré môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora, je v oblasti fungovania prokuratúry kozmetickou zmenou. „Vnímam to však ako spôsob, ako začať diskusiu na túto tému,“ dodal.

Prezidentka Zuzana Čaputová by chcela čo najzodpovednejšie využiť svoje menovacie právomoci v prípade sudcov či menovania generálneho prokurátora na budúci rok.

„Pokiaľ ide o systémové nastavenie, mám ambíciu presvedčiť politické strany, ktoré sú a budú po parlamentných voľbách pri moci, aby sme spolu pripravili kvalitnú zmenu nastavenia prokuratúry,“ povedala prezidentka.

Už budúcoročná voľba generálneho prokurátora by sa podľa nej mohla udiať so širším návrhovým oprávnením a aj nastavenie generálnej prokuratúry by sa mohlo rozšíriť o prvky smerujúce k zvýšeniu zodpovednosti a transparentnosti. Podobne by sme podľa prezidentky mali postupovať aj pri policajnom zbore, policajnej inšpekcii či súdnej moci.