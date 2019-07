Klus: Neumožnenie voliť zo zahraničia je obmedzovanie práv voliča

Pre poslanca NR SR Martina Klusa (SaS) je nepredstaviteľné, že nie je možné voliť zo zahraničia. „Pre občana, ktorý je počas volieb mimo krajiny a nemôže voliť, je to vlastne obmedzovanie práva. Nie je to len o ľuďoch, ktorí trvalo žijú v zahraničí,“ myslí si opozičný poslanec. Podľa neho je to aj o ľuďoch, ktorí sú počas konania volieb v zahraničí na dovolenke, na služobnej ceste alebo ide o našich veľvyslancov či vojakov na misiách. „Týmto ľuďom verejne zabraňujeme, aby sa vyjadrili k veciam verejným na Slovensku, treba to zmeniť,“ dodal Klus.