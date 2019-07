Zubári sa zbavujú amalgámu

Amalgámovým plombám v nadchádzajúcich rokoch definitívne odzvoní. Obsahujú škodlivú ortuť, ich používanie preto musia lekári postupne ukončiť. Má to však aj svoje nevýhody. Biele výplne sú síce krajšie, možno aj zdravšie, no zároveň sú drahšie a menej odolné. Niektorí zubári napriek tomu už dnes iné ani nepoužívajú. Tí, ktorí k tomuto kroku zatiaľ nedospeli, si museli od júla zaobstarať separátory amalgámu. Náklady na ne sa odrazia na vyšších cenách.

Zubný amalgám sa od vlaňajšieho leta nemôže používať na ošetrenie detí mladších ako pätnásť rokov, tehotných a dojčiacich žien. S výnimkou prípadov, keď to lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta.

Slovensko ako členský štát Európskej únie totiž podpísalo Minamatský dohovor o ortuti, ktorým sa zaviazalo k postupnému ukončeniu používania tohto materiálu v zubno-lekárskej praxi. Časovo je znižovanie stanovené do roku 2030.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo Národný plán opatrení, ktorý platí od tohtoročného júla. Podľa neho musia zubní lekári vo svojich ambulanciách zabezpečiť, aby amalgámové kapsuly či odlučovače amalgámu spĺňali európske a vnútroštátne normy. Musia spolupracovať s firmami, ktoré odpad spracujú, nakúpiť špeciálne prístroje, ktoré ešte v ambulancii oddelia ortuť od iných zvyškov.

„Zubní lekári majú povinnosť zabezpečiť, aby bol takýto odpad spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom. Za žiadnych okolností ho nesmú uvoľňovať do životného prostredia,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Lekárske fakulty vyučujúce zubných lekárov musia od septembra zohľadniť nové požiadavky v prípade ukončovania používania amalgámu v učebných osnovách. Platí to aj pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vzdelávajú zubných asistentov,“ dodala Eliášová.

Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík vraví, že nejde o žiadne lacné opatrenia. „Zakúpenie tzv. separátorov amalgámu, ale aj ich prevádzka, je pomerne drahá záležitosť. Na druhej strane bol amalgám dosť rozšírený a jeho náhrada je nákladnejšia,“ pripomenul Moravčík. Nová technika aj s montážou vyjde jednu ambulanciu od dvoch tisíc do 3¤500 eur. Závisí od typu súpravy. Samozrejme, premietne sa to do cien zubných výkonov S ministerstvom aj poisťovňami sa komora dohodla, čo je aj legislatívne upravené, že z verejného zdravotného poistenia bude namiesto amalgámu plne hradená výplň v podobe ručne miešaného skloionomérneho cementu. Je to druh bielej výplne. Ďalšími možnosťami sú kompozitné (v súčasnosti najčastejšie zhotovovaná biela výplň) plomby a rôzne keramické, ktoré majú vyšší štandard, ale sú aj drahšie. Výber pacienta je preto obmedzený jeho finančnou situáciou.

Zubný amalgám sa používa viac ako 150 rokov. Jeho kvalita a odolnosť je pomerne dobrá. Podľa Moravčíka nie je možné povedať, že skloionomérny cement ho stopercentne nahradí, ide však o kompromis s možnosťou opravy kazu uhrádzanej poisťovňou.

Kompozitné či keramické plomby sú kvalitnejšie, no pri nich už ľudia siahnu do svojich peňaženiek o niečo hlbšie. V cenníkoch ambulancií sa ich ceny pohybujú v niekoľkých desiatkach eur. „Najlepšia je, samozrejme, prevencia. Ak deti nebudú mať kazy, vyhnú sa akýmkoľvek plombám. To by malo byť strategické do budúcnosti, pričom by sa na to malo zamerať na úrovni výučby v školách a celkovým preventívnym programom v našej spoločnosti,“ doplnil Moravčík.

Stomatologička Soňa Brunovská, ktorá ordinuje v Košiciach, nie je presvedčená o tom, že amalgámové výplne sú škodlivé. „Ťažko povedať, či je to už stopercentne dokázané alebo nie. Isté je, že pri rozsiahlejších reparáciách majú lepšiu výdrž. Biele nie sú vhodné na každý zub, no platí to aj naopak,“ objasnila.

Preferujete biele výplne? Áno, vždy si o ne požiadam Záleží od toho, kde sa kaz nachádza Nie, sú príliš drahé Zobraziť výsledky ankety Áno, vždy si o ne požiadam 40,0% Záleží od toho, kde sa kaz nachádza 35,0% Nie, sú príliš drahé 25,0%

Všetko je podľa nej o osvete pacientov a ich pravidelných preventívnych prehliadkach. „Ak nedopustia, aby sa im zub rozpadol, výborne im postačí aj biela výplň,“ podotkla. Osobne stále používa aj amalgám, no podstatne menej ako kedysi. Niektorí jej pacienti ho však napriek tomu uprednostňujú naďalej. Svoju rolu v tom zrejme zohráva práve cena. „Ja v tom však až taký veľký rozdiel nevidím. Nevyvíja sa to len od samotného materiálu, ale od všetkého. Mám svoj cenník a podľa neho sa ľudia môžu rozhodnúť, čo si vyberú,“ povedala. Sumu za bielu výplň však nekonkretizovala.

Žilinský zubný lekár Ivan Surový úplne vylúčil amalgám už pred piatimi rokmi. Podnietili ho k tomu aj samotní pacienti, ktorí si tmavé plomby začali vo veľkom dávať meniť za kompozitné. Okrem toho si všimol, že najväčší výrobcovia amalgámu – Švédi a Nóri – sa pred jeho používaním, paradoxne, chránia. „Tam ho majú zakázaný už možno aj desať rokov,“ podotkol Surový. Myslí si, že na Slovensku sa stále používa aj preto, že z veľkej časti ho uhrádzajú poisťovne. „Rozdiel medzi ním a kompozitom, ktorý stojí zhruba 50 eur, je asi 15 eur,“ objasnil.

Stomatológ Jozef Hoppan z Banskej Bystrice z nových opatrení radosť nemá. „Prinesie nám to komplikácie, lebo nám zostanú zvyšky amalgámu. Pre pacienta podľa mňa toxický nie je,“ reagoval. Na novinku si pomaly zvyká Vladimír Zeman, ktorý má ambulanciu v Bratislave. „Je to taká celoeurópska politika. Väčšina z nás si nemyslí, že by bol amalgám škodlivý, ale keď sa to takýmto spôsobom pretláča, musíme to rešpektovať. Vrátane zavádzania separátorov,“ hovorí Zeman. S amalgámom pracuje minimálne napriek tomu, že voči kompozitu má výhrady. „Nie je taký kvalitný, ako by sme očakávali. Preto na viac deštruované zuby často používam skloionomérny cement. Ten má celkom dobrú výdrž,“ podotkol. Za kompozitnú výplň u neho človek zaplatí 60 eur. „Sú však zmluvné ordinácie, ktoré od poisťovní inkasujú, koľko sa dá a pritom majú ceny ako nezazmluvnení doktori. K tým patrím aj ja a považujem to za veľkú nespravodlivosť,“ uzavrel.