Novela zákona upraví platy duchovných, tiež využitie peňazí od štátu, vyhlásila Laššáková

Novela zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností by mala priniesť úpravu platu duchovných, taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier a rozšíriť možnosti použitia štátneho príspevku. V súvislosti s legislatívnym návrhom predloženým do medzirezortného pripomienkového konania to pre TASR uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer).