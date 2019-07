Na Slovensku chce vzniknúť 18 nových politických strán

Podpisy zbierajú subjekty Šariš, Naše Voľby, Cieľ, Slovenská iniciatíva menšín, Rómske demokratické hnutie, Hlas občana, RADOSŤ Hnutie Slovenska, Únia štátnej starostlivosti, Budúcnosť pre Slovensko, Slovenská vlastenecká strana, Pirátska strana, Právo a povinnosť, Zelenáči – občianska iniciatíva, Rómska strana, Strana Spotrebiteľov, Alternatíva pre Slovensko, Ľudia ulice a Za ľudí, vyplýva z oznámenia zverejneného na webstránke ministerstva vnútra.

Na Slovensku je momentálne zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Od januára začala platiť novela zákona o politických stranách, ktorá priniesla novú reguláciu pre voľby do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Podmienkou pre kandidujúce strany je, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov. Zo zákona musí mať každá strana revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Najvyšším straníckym orgánom je snem. Zmena zákona upravuje napríklad aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.