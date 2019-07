Laššáková: Folklór je dušou Slovenska, či sa to časti bratislavskej kultúrnej pospolitosti páči alebo nie

Ministerka uviedla, že by opäť neváhala, ak by sa mala rozhodnúť, či podporí LGBTI alebo „skupiny znevýhodnených v pravom slova zmysle – zrakovo a sluchovo postihnuté deti, ich rodičov a projekty, ktoré boli dlhodobo podhodnotené,“ povedala ministerka. Dodala, že so zástupcami LGBTI komunity sa chcela stretnúť, rokovania však odmietli. Upozornila tiež na ďalšie možnosti, kde môžu žiadať o finančnú podporu.

Laššáková tiež odmietla kritiku, že by rezort kultúry zmenil podmienky, za ktorých je možné sa zapojiť do druhej výzvy o finančnú podporu. „Toto je príklad toho, ako sa veci politizujú. Kultúra by nemala spoločnosť rozdeľovať, ale spájať,“ uviedla ministerka. Dodala, že podmienky nezmenila ona, ani komisia, ktorá vyhlasuje výzvy, ale Protimonopolný úrad. Ten určuje, že dotácie nemajú ísť na projekty, ktoré majú charakter hospodárskej činnosti. Ako príklad uviedla časopis Nota bene. Protimonopolný úrad upozornil, že sa predáva za ľubovoľný príspevok, čo je hospodárska činnosť. Laššáková dodala, že peniaze treba proporčne rozdeliť, keďže ministerstvo nemá „veľké vrece peňazí“.

Ministerka odmietla kritiku, že by Slovenská národná galéria dostala menej peňazí, ako po minulé roky. Podľa jej slov nie je tiež pravdou, že so SNG nekomunikuje o budúcnosti Kunsthalle. Zopakovala, že si stojí za sľubom, že sa z Kunsthalle stane príspevkovou organizáciou. Podľa šéfky rezortu je na ťahu práve Kunstahalle, ktorá musí povedať, ako chce ďalej pracovať. Ministerka sa pozastavila tiež nad tým, že inštitúcie v Košiciach či Žiline nemajú problém, nespokojná je len Bratislava.

Laššáková zároveň obhajovala svoje rozhodnutie podporiť slovenský folklór sumou tri milióny eur. „Myslím si, že folklór je dušou Slovenska a budem hľadať všetky finančné prostriedky na to, ako tomuto druhu umenia pomôcť a budem to robiť napriek tomu, či sa to časti bratislavskej kultúrnej pospolitosti páči alebo nie,“ povedala Laššáková.

Ministerka v relácii otvorila aj tému rekonštrukcie Krásnej Hôrky, kam poputuje 35 miliónov eur. Ako je možné, že rekonštrukcia trvá tak dlho a čo sa vlastne robilo od roku 2012, keď hrad vyhorel? Dozviete sa v diskusnej relácii Ide o pravdu.