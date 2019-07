Glváč kritizuje Gála pre voľbu ústavných sudcov. Mal by sa sústrediť na vlastný klub, reaguje Most-Híd

„Líšime sa hlavne v tom, čo považujeme za chaos a nezodpovednosť. Poslanci poslaneckého klubu Mosta-Híd ku každej voľbe pristúpili zodpovedne, so snahou dosiahnuť dohodu s koaličnými partnermi na najväčšom možnom počte kandidátov. Áno, je pravda, že opäť presadzujeme verejnú voľbu. Prvýkrát sme to učinili, keď nám hrozilo, že výsledok voľby môžu ovplyvniť zákulisné dohody s poslancami ĽSNS,“ uvádza Most s tým, že po dvoch kolách júnovej voľby sú presvedčení, že nastal čas zmeny. Na koaličnú radu preto vedenie Mosta-Híd pôjde s návrhom verejnej voľby. „Potom, ako sa predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej verejne priznal k lobovaniu za kandidáta, na ktorom v koalícii nebola dohoda, pán Glváč by sa mal sústrediť na vlastný klub a urobiť v ňom poriadok. Jeho špekulácie sprostredkované prostredníctvom sociálnej siete nebudeme komentovať,“ uzatvára strana Bélu Bugára.

Stanoviská o verejnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov spôsobujú chaos a sú nezodpovedné. Uviedol to na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook poslanec Národnej rady SR Martin Glváč (Smer) s tým, že je podľa neho zaujímavé, že kandidátom, ktorých preferoval koaličný Most-Híd nechýbali hlasy. Glváč tiež kritizoval stanovisko šéfa rezortu spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý sa domnieva, že ústavných sudcov je potrebné voliť v pléne NR SR verejne. K verejnej voľbe sudcov, ktorých bude opäť parlament hľadať v septembri sa okrem Mostu prikláňa aj Slovenská národná strana (SNS). Naopak tajná voľba poslancov je základnou požiadavkou strany Smer. Poslanci do súčasnosti v štyroch dvojkolových voľbách zvolili iba 14 sudcov z požadovaného počtu 18 kandidátov. Ústavný súd SR od februára tohto roka pracuje v obmedzenom režime. Opakovaná voľba bude v septembri na najbližšej schôdzi NR SR.

„Nie je zvláštne, že kandidáti na ústavných sudcov Most-Híd boli zvolení v tajnej voľbe a ostatným, na ktorých bola koalícia dohodnutá chýbajú 2–3 hlasy? A potom sa niekto z Mostu ako napríklad Gábor Gál vyjadrí, ako by sa malo voliť! A voľba by už nemala byť tajná, ale verejná. Zaujímavé je, že pri kandidátoch Mostu sa poslanci nemýlia! To sa takto nedá robiť, že raz tak a raz inak, ako sa vám hodí. To je chaos a nezodpovednosť,“ napísal Glváč na Facebook.

Most-Híd o verejnej voľbe hovoril ihneď po štvrtom neúspechu v priebehu júna. Podľa strany tak bude evidentné, kto voľbu sudcov bojkotuje. Zásadným problémom môže byť pre koalíciu aj fakt, že po letnej prestávke prestane platiť Koaličná dohoda. V poslednom dvojkole voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu pribudli medzi kandidátov aj expolitik Radoslav Procházka a štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner.