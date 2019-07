Odborári zmeškali rokovanie o minimálnej mzde, nepovažujú to za nekorektné

Zástupcovia KOZ sa nedostali načas na rokovania, ktoré bolo naplánované na 14.30 hod. „KOZ SR mala najskôr rokovať so sociálnymi partnermi než so Smerom-SD. Pýtame sa, či je Smer-SD tiež sociálnym partnerom,“ uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták s tým, že zástupcovia zamestnávateľov sa pýtajú, či aj oni majú rokovať o minimálnej mzde so Smerom. Od začiatku pritom volajú zamestnávatelia po apolitizácii tejto problematiky. Hošták tiež v súvislosti so stretnutím KOZ so Smerom uviedol, že to „možno vnímať aj ako náznak preferencie partnera pre diskusie“.

Prezident KOZ Marián Magdoško po stretnutí so Smerom, a ešte pred rokovaním so sociálnymi partnermi, uviedol, že by bol veľmi rád, ak by sa sociálni partneri vedeli dohodnúť na výške minimálnej mzdy, ktorá naozaj bude zodpovedať výsledkom ekonomiky. KOZ SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 635 eur. „Výsledky ekonomiky umožňujú rast minimálnej mzdy. Požiadavku sme opäť zopakovali. Máme záujem sa blížiť k odporúčaniam, aby dosahovala približne 60 % priemernej mzdy v krajine,“ vyčíslil Magdoško. Sociálni partneri však chceli diskutovať aj o zavedení mechanizmu, na základe ktorého by sa minimálna mzda každoročne zvyšovala.

Predseda Smeru Robert Fico v súvislosti s témou minimálnej mzdy upozornil, že nie je súčasťou rokovaní medzi odborármi a zástupcami zamestnávateľov, ale ak sa nedohodnú, bude rozhodovať vláda SR. Určite by sa však rád priblížil k 600-eurovej hranici. „Máme niekoľko variantov. Môže byť variant navýšenia minimálnej mzdy a k tomu iné opatrenia, ktoré zvýšia čistý príjem konkrétneho zamestnanca. Alebo pôjdeme iba absolútnym číslom, že zvýšime minimálnu mzdu,“ priblížil Fico, podľa ktorého doterajší rast nemal nikdy negatívny vplyv na zamestnanosť. Šéf Smeru by tiež privítal, ak by padla dohoda na vzorci, ktorým sa bude minimálna mzda zvyšovať.

Magdoško sa tiež vyjadril, že nevníma ako nekorektné, že sa pred rokovaním so sociálnymi partnermi stretol s vedením Smeru. „Nepovažujem to absolútne za nekorektné, pretože zákon o minimálnej mzde jednoznačne stanovuje pravidlá. Ak sa nedohodneme, tak výšku minimálnej mzdy stanoví vláda na návrh ministerstva práce. Ale práve toto chceme zmeniť, o tom diskutujeme so zamestnávateľmi,“ doplnil Magdoško s tým, že nepovedal ani nové číslo, resp. na akú úroveň by mala minimálna mzda vzrásť.