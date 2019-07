Poľskí detektívi hľadajú na Slovensku podvodníka

Rutkowski prišiel upozorniť na prípad poľského občana Leszeka C., ktorý mal byť podvedený a okradnutý zhruba o dva milióny eur. Pod sľubom výhodnej investície ich poslal podozrivému, ktorý sa odvtedy pred svojimi dlžníkmi a finančnými záväzkami skrýva, mení miesta pobytu a telefónne čísla.

Pozrite si video TV Pravda v ktorom Krzysztof Rutkowski hovorí o prípade medzinárodného podvodníka.

„Robert Z., ktorý má poľské aj slovenské občianstvo, je podozrivý, že robil mnohomiliónové podvody pod zámienkou investícii do virtuálnych fondov, ktoré sa nachádzajú v Kanade a vytvárajú mnoho nových spoločností v Českej republike, na Slovensku a v ďalších krajinách po celom svete,“ informoval včera na tlačovej konferencii Krzysztof Rutkowski

"Nemôžme vylúčiť, že má prepojenie na medzinárodné zločinecké skupiny, ktoré robia veľké finančné podvody po celom svete,“ dodal. Svojím vystúpením v Bratislave chce upozorniť ľudí, ktorí prišli s podvodníkom do kontaktu, aby si dali pozor, a verí, že na Slovensku získa informácie.

Detektívna kancelária RUTKOWSKI – Krzysztof Rutkowski ako prvá v roku 1997 odhalila, že Mikuláš Černák na objednávku poľských zločincov uniesol poľského občana Grzegorza Szymaneka, ktorého potom na Slovensku zabili.

Išlo o prvú vraždu, z ktorej polícia Černáka obvinila, a práve Rutkowski významne prispel k objasneniu prípadu. Dnes sa slovenským policajtom poďakoval za spoluprácu pri tomto prípade a dodal, že v tom čase poskytoval informácie aj dnes nezvestnému novinárovi Paľovi Rýpalovi, ktorého v dobe najväčšieho Černákovho besnenia dokonca aj ukrýval.

Poľské médiá ho označujú za detektívnu „superstar“ a jedným dychom dodávajú, že je kontroverzný narcista. Dokonca účinkoval v seriáli Detektív Rutkowski. Bulvár píše o jeho manželstvách, deťoch či milenkách, o jeho účesoch a imidži.

Server nowiny24.pl ukázal, že pri posteli má pištoľ a ruženec. Seriózne médiá upozorňujú, že pôsobí aj mimo Poľska, jeho detektívi často vyšetrujú aj v Čechách či v Nemecku, no on sám mal niekoľko problémov so zákonom. Odsúdený bol za pranie peňazí a hoci nesie detektívna kancelária jeho meno, on sám už nemôže vlastniť detektívnu licenciu a preto vystupuje ako hovorca spoločnosti.