Most-Híd a SMK budú pokračovať v rokovaniach, vylúčili však vznik novej strany

„Delegácie oboch strán sa zhodli na tom, že nesú veľkú zodpovednosť za to, aby regióny a národné komunity vrátane tej maďarskej mali dôstojnú reprezentáciu v parlamente aj po voľbách v roku 2020,“ informoval Most-Híd, s tým, že strany sa teraz budú snažiť vybrať to z dvoch riešení, ktoré ponúka lepšiu šancu na zabezpečenie reprezentácie v parlamente.

Obe strany sa tiež zhodli na tom, že základnou podmienkou spolupráce je zachovanie identity a základných princípov týchto strán. Upozornili tiež, že v prípade koalície sa na nich bude vzťahovať sedempercentné kvórum.

„Jediná strana, s ktorou sme sa nevedeli dohodnúť už na prvom stretnutí, je Maďarské fórum Zsolta Simona. Tam bol najväčší problém, že veľmi silno presadzoval etnickú politiku,“ povedal podpredseda Mostu-Híd Ábel Ravasz s tým, že Most-Híd chce tvoriť most medzi menšinami a majoritou.

Most-Híd už podľa Ravasza rokoval s neparlamentnými MKDA-MKDSZ, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom, Slovenskou konzervatívnou stranou a Šancou. Aktuálne rokuje s SMK. Ravasz avizuje druhé kolo rokovaní. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chcú a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.