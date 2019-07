Kiska o kauzách nehovorí straníkom celú pravdu

Po stretnutí s bývalou hlavou štátu a naštudovaní si právnych analýz od Kisku napríklad člen prípravného výboru Za ľudí Juraj Šeliga pre Pravdu povedal, že „Andrej Kiska kúpil pozemok v Tatrách s čistým listom vlastníctva“. Práve o tom sú však pochybnosti.

Denník Pravda ešte minulý rok na titulnej strane v texte Pozemková mafia v Tatrách upozornil, že advokátka popradského zubára, s ktorým Kiska prehral súd o pozemok, na základe viacerých faktov na súde poukázala na to, že Kiska podpisoval zmluvy o kúpe zubárovho pozemku bez toho, aby bol ku kúpnej zmluve priložený list vlastníctva s číslom a zmluvy boli poškrtané. Ak by zubár súd s Kiskom nevyhral, jeho advokátka bola na základe spomínaných skutočností odhodlaná spochybniť právoplatnosť celého pochybného obchodu.

Prevody od pochybného vydržania zubárových pozemkov spoločnosťou Agras, na možného bieleho koňa (ten neskôr pracoval nepriamo pre Kisku – pozn. red.) a potom na Kisku prebehli len za šesť dní a všetci aktéri sa navzájom poznali, vrátane samotného Kisku. V kauze figuroval aj sprostredkovateľ, ktorý mal kontakty na popradské podsvetie a s Kiskom si tykal. Daný sprostredkovateľ následne pracoval pre Kisku pri výstavbe budov nebankoviek a bol aj pri ďalších možných podvodoch s pozemkami vo Veľkom Slavkove, o ktorých sa po súde Kisku so zubárom rozhodli poškodení vlastníci prehovoriť. Kiska od Agrasu kupoval aj ďalší vydržaný pozemok. A predtým kupoval ďalší pozemok priamo od pochybného sprostredkovateľa cez firmu Stavrea. Všetky machinácie s pozemkami vyšetruje polícia ako podvod.

Kiska argumentoval, že v roku 1999 konal v danej kauze v dobrej viere a o pozemkoch sa dozvedel na základe inzerátu na titulnej strane denníka Nový Čas. Denník Pravda si prezrel archív vydaní Nového Času od januára 1998 do júla 1999 a žiaden inzerát od Stavrea nenašiel. Kiska tiež tvrdil, že dotyčného majiteľa pozemku predtým nepoznal a ani o ňom nepočul. Povedal to napriek tomu, že Kiskova a zubárova mama spolu vyrastali a tykali si a sám Popradčan, ktorý roky nevedel, že ho podviedli, mal aj po nadobudnutí pozemku Kiskom naďalej na pozemku tabuľu, že vlastníkom je on.

Parcela pod Tatrami, ktorú Kiska získal neoprávnene. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Právnu analýzu pre Kisku v kauze vypracoval právnik Radovan Pala. „Je zrejmé, že prezident vždy konal v dobrej viere, že pozemky sú v jeho vlastníctve a stal sa obeťou predchádzajúcich podvodných konaní. Vykonané dokazovanie ukazuje najmä to, že v danom období zlyhávali najmä notári, ktorí bez podrobnejšieho skúmania vydávali osvedčenia o vydržaní aj osobám, ktoré vydržanie len predstierali,“ napísal v analýze Pala. Na otázku Pravdy, že z odôvodnenia rozsudku vyplýva aj to, že Kiska sa možno bol na pozemok pozrieť ešte pred jeho odcudzením, z čoho pramenia podozrenia o plánovanom podvode, Pala nedávno reagoval slovami, že „skutkové okolnosti, ktoré sa vo veci diali pred dvadsiatimi rokmi, nepozná“.

Ďalšia členka prípravného výboru strany Za ľudí Jana Žitňanská mieni, že Kiska je v kauzách nevinne. „Ja si myslím, že všetky tie kauzy boli už vysvetlené. Vyrušuje ma to, že sa z toho stáva politická otázka, po debate s právnikmi a odborníkmi som presvedčená, že ide skôr o politické útoky,“ nazdáva sa bývalá europoslankyňa.

Šeliga aj Žitňanská veria Kiskovej verzii aj v prípade daňového škandálu. Kiska tvrdí, že jeho firma KTAG ho v prezidentských voľbách pred piatimi rokmi propagovala a vďaka tomu mala mať vyššie tržby aj z predaja jeho kníh. Preto to zohľadnila v účtovníctve a z nákladov trištvrte milióna eur si pýtala od štátu vratku 146-tisíc eur. Podľa daniarov to však mohol byť podvod a konateľa KTAG polícia vo februári tohto roka z daňového podvodu obvinila.

Kisku v kauze zastupuje právnik Daniel Lipšic. „Bol absolútne legitímny predpoklad, že aj v prípade neúspechu v kampani, posilnenie jeho mena a značky firmy bude viesť k príjmom, ktoré budú zdanené DPH,“ uviedol Lipšic. Faktom však je, že tržby KTAG za Kiskove knihy a prednášky sú v porovnaní s deklarovanými výdavkami na predkampaň v sume 1 095 482 eur a vratkou DPH za 146-tisíc eur výrazne nižšie. Agresívna daňová optimalizácia nie je na Slovensku povolená. Kiska zmluvu s KTAG uzavrel ešte v roku 2011, teda tri roky pred voľbami. Podľa výkazov oficiálne zverejnených na internete zinkasovala firma KTAG v roku 2014 za jednu z Kiskových kníh Cesta manažéra z pekla sumu len 854 eur a v danom roku ešte na jej vytlačenie dala podľa zverejnených údajov 1 718 eur.

Kiska tvrdí, že obvinenie konateľa jeho firmy v kauze daní je odvetou Roberta Fica za to, že ho prezident vopred odmietol vymenovať za ústavného sudcu. Na polícii Kiska odovzdal správy zo svojho mobilu, ktoré majú dokazovať, že bol vydieraný. Fico to odmietol a nazval Kisku plačkom a klamárom. Polícia politický vplyv na vyšetrovanie odmietla.

VIDEO: Šeliga tvrdí, že pri pozemkoch a mafii konal podľa neho v dobrej viere. Pozrite si vo videu TV Pravda ako dospel k danému názoru.

VIDEO: Žitňanská si o Kiskových kauzách myslí, že ide o politické útoky. Pozrite si, čo povedala vo videu TV Pravda.

VIDEO: Základné fakty ku kauze daní Kiskovej firmy sú nasledovné.