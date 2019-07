Matečná kritizovala Čaputovú za jej vyjadrenia o Číne, hovorí o ohrození exportu

Matečná považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie slovenského exportu do Číny a zatváranie dverí pre slovenských podnikateľov v krajine. Agroministerka pritom pripomenula, že len nedávno podpísali slovenskí mliekari dokument, ktorý ich oprávňuje vyvážať mlieko do Číny, uviedla v reakcii.

Čína je podľa Matečnej v medzinárodnom meradle kľúčový aktér a dôležitý obchodný partner SR. Slovenská vláda si preto praje s Čínou priateľské vzťahy, nie konfrontáciu. „Vyvinuli sme mimoriadne úsilie, aby SR mohla vyvážať mliečne výrobky do Číny. Bola by som nerada, keby ktorýkoľvek ústavný činiteľ svojimi výrokmi ohrozil túto sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu, našu obchodnú výmenu s Čínou a ohrozoval tak pracovné miesta na Slovensku. Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere do zahraničia otvárať, nie ich zatvárať,“ uviedla Matečná.

Povolenie exportu mlieka zo Slovenska do Číny bolo podľa ministerky jedným z dôležitých míľnikov slovenskej agrodiplomacie. „V Číne je po kvalitných mliečnych výrobkoch mimoriadny dopyt. Potvrdila to aj júnová účasť našich potravinárov na veľtrhu v Ning-po. Export mlieka môže Slovensku priniesť výrazné zlepšenie situácie živočíšnej výroby, navýšenie stavov dojníc, investície do najmodernejších agrotechnológií a v neposlednom rade aj vytvorenie pracovných miest. Otvorenie čínskeho trhu je cestou k rozšíreniu prvovýroby na Slovensku i zvýšeniu sebestačnosti Slovenska aj v ďalších mliečnych produktoch," vysvetlila ministerka.

V apríli tohto roku bol podpísaný protokol medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky o veterinárnych a hygienických požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané zo Slovenska do Číny. „Čína je kľúčový aktér vo svetovom meradle a pre SR dôležitý obchodný partner. Netýka sa to len agrosektora, ale aj hospodárstva. Hlavnými komoditami v slovenskom vývoze do Číny sú totiž automobily, strojárske produkty či elektronika,“ uzavrela Matečná.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte v stredu pred čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Ji vyjadrila obavy z dodržiavania ľudských práv v Číne. „Informovala som ministra zahraničných vecí, že ochranu ľudských práv vnímam ako nevyhnutný základ našej slobody. Aj preto som vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou EÚ, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Očakávam, že sa dosiahne pokrok v ľudsko-právnom dialógu medzi EÚ a Čínou,“ uviedla slovenská hlava štátu.

Čaputová však zároveň dodala, že je presvedčená, že by malo byť spoločným cieľom ďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy SR a Číny v duchu vzájomného rešpektu a dialógu, ktorý bude založený na hodnotách, ktoré Slovensko ako člen EÚ vyznáva.