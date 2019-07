Strany zastupujúce maďarskú komunitu zvažujú možnosti spolupráce

„MKDAMKDSZ vzala na vedomie zámer dvoch väčších strán, SMKMKP a Most-Híd, založiť koalíciu. Konštatuje, že vytvorenie maďarskej jednoty je zodpovednosťou predovšetkým týchto dvoch strán. Popri tom považuje za dôležité, aby nastávajúca koalícia mala široké možnosti politického pôsobenia zdôrazňujúc vylúčenie extrémistických politických síl,“ priblížila Fialová.

Delegácie strán Most-Híd a SMK-MKP sa vo štvrtok (11. 7.) na prvom spoločnom rokovaní dohodli, že nevytvoria spoločnú volebnú stranu a nebudú ani spoločne kandidovať na kandidátke Mosta-Híd. O ďalších možnostiach, teda koalícii alebo samostatnej kandidatúre, chcú strany ďalej rokovať. Vládny Most-Híd pôvodne mimoparlamentným stranám ponúkal miesta na svojej kandidátke.

Most-Híd podľa podpredsedu strany Ábela Ravasza rokoval aj s neparlamentnými MKDA-MKDSZ, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom (MF), Slovenskou konzervatívnou stranou a Šancou. Do konca leta by strana mala mať ucelený obraz toho, čo chcú a stranícke štruktúry by na jeseň mali odsúhlasiť ďalší postup.

Predseda MF Zsolt Simon po rokovaní s Mostom-Híd uviedol, že s ním ďalej rokovať nebude, pokiaľ sa postoj vládnej strany nezmení. S MF minulý týždeň rokovala aj SMK. Zhodli sa na tom, že odmietajú spoluprácu so SNS, Smerom-SD a ĽSNS.

