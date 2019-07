Slováci sa z Chalkidík skôr domov nechystajú

Gréckym polostrovom sa silná búrka s krupobitím prehnala v noci na štvrtok. „Po búrke v tejto oblasti sa situácia vracia do normálu a pobyt klientov ďalej pokračuje v štandardnom dovolenkovom rytme. Nezaznamenali sme ani jednu žiadosť o predčasný návrat,“ potvrdil obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Tomáš Lazarov. V oblasti Chalkidík kancelária eviduje aktuálne 209 Slovákov.

Dôvodom zotrvania našich dovolenkárov na polostrove je aj fakt, že sa väčšina z nich nachádza mimo zasiahnutej oblasti. Samotný polostrov Chalkidiki je rozsiahly – má rozlohu skoro 3 000 štvorcových kilometrov. Pozostáva z troch menších polostrovov, Kassandra, Sithonia a Athos, ktoré búrka nepostihla rovnako.

„Letoviská, v ktorých máme klientov my, nepatrili medzi najviac zasiahnuté miesta a nestala sa v nich ani jedna z medializovaných tragických udalostí,“ reagovala Silvia Lörincová z cestovnej agentúry Aeolus, ktorá sa špecializuje práve na Grécko. „Momentálne máme v rozličných častiach polostrova Chalkidiki do tristo slovenských alebo českých klientov, či už autobusových, leteckých alebo vlastnou dopravou,“ spresnila pre Pravdu Lörincová.

Cestovky na návrat nevyzývajú

Cestovné kancelárie dovolenkárov na návrat nevyzývajú. V pláne to nemajú ani české cestovky. „Tie teraz zisťujú, či ubytovacie zariadenia, v ktorých majú svojich klientov, boli nejakým spôsobom poškodené,“ uviedol pre ČT24 predseda českej Asociácie cestovných kancelárií Jan Papež. Skrátenie či prerušenie pobytu by sa tak mohlo týkať len tých turistov, ktorí bývajú v zasiahnutých budovách. „V takom prípade by to riešili priamo cestovky, teraz je to už búrka, ktorá odznela,“ zhrnul Papež.

Pohroma si vyžiadala život šiestich turistov vrátane dvoch Čechov a ďalších sto ľudí bolo zranených. Starší český manželský pár zahynul v karavane, ktorý prevrátil prudký vietor. Muž zomrel na mieste, jeho manželka v nemocnici. Žena z Rumunska spolu s osemročným synom prišli o život, keď ich zasiahla zrútená strecha reštaurácie. Ruského občana a jeho dvojročného syna zabil padajúci strom. Obeťou sa stal aj jeden miestny obyvateľ. Búrky zasiahli v stredu večer aj neďaleké druhé najväčšie grécke mesto Solún, nikto tam však nebol zranený.

Vietor zničil pláže, reštaurácie či obchody v blízkosti pláží, vyvracal stromy a odnášal strechy. Úrady ešte vyčísľujú materiálne škody. S likvidáciou škôd pomáha armáda, vláda sľúbila na obnovu infraštruktúry poskytnúť 500-tisíc eur.

80 percent polostrova zostalo bez prúdu

Grécky kabinet vyhlásil v postihnutej oblasti stav núdze, keď asi 80 percent polostrova zostalo bez prúdu. Cestujúci na sever Grécka musia aj dnes rátať s možnými krátkodobými výpadkami elektriny. „V celom regióne Chalkidík bol vyhlásený mimoriadny stav a na postihnutých miestach sa vykonávajú práce na odstraňovaní škôd a obnovení prevádzky elektrickej energie a pitnej vody. Grécke autority postupne uvádzajú postihnuté miesta a služby do normálneho stavu fungovania,“ informuje webová stránka slovenského rezortu diplomacie. Dodávka elektriny by mala byť úplné obnovená najneskôr v priebehu dneška. „Cestnú dopravu už obnovili a leteckej dopravy do mesta Solún a z neho sa búrka nedotkla,“ uistilo ministerstvo.

Podľa agentúry DPA na Chalkidikách momentálne dovolenkujú desiatky tisíc ľudí prevažne z východoeurópskych štátov.

Prudká búrka s krupobitím zasiahla aj časť talianskeho jadranského pobrežia. Živel vyčíňal predovšetkým v regiónoch Emilia-Romagna, Marky a Abruzzy. V meste Pescara utrpelo zranenia najmenej 18 ľudí, blízko Ancony zabil človeka blesk.