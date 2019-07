Začalo sa pojednávanie v prípade holandských a poľských futbalových fanúšikov

Prítomní sú aj tlmočníci z poľského a holandského jazyka. Obvinených do budovy súdu v Justičnom paláci, do ktorého nie je počas víkendu vstup možný, eskortovala polícia nie z hlavného vstupu, ale zo vstupu z Chorvátskej ulice, teda zo vstupu do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS). Pred hlavnou budovou Justičného paláca sú dve policajné vozidlá. Predpokladá sa, že neverejné zasadnutie môže trvať aj niekoľko hodín.

Obžaloba bola na OS Bratislava I podaná v zmysle paragrafu 204 odseku 1 Trestného poriadku v piatok (12. 7.) neskoro večer. Sudca termín konania určil na nedeľu po naštudovaní veci a aj po dohode s prokurátorom a obhajcami.

Polícia obvinila za výtržnosti na Ventúrskej ulici v Bratislave siedmich ľudí, z toho štyroch občanov Holandska a troch občanov Poľska. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti. Obvinení boli eskortovaní do cely policajného zaistenia. Vec sa realizuje v takzvanom superrýchlom konaní.

Policajti v rámci objasňovania tohto skutku žiadajú o pomoc všetkých, ktorí si udalosť natáčali mobilom, aby záznam poskytli na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave I na Sasinkovej ulici. V rámci trestného konania sa v súčasnosti zisťuje aj počet poškodených a rozsah spôsobenej škody.

Po stredajšej bitke na Ventúrskej ulici polícia zadržala a zaistila 107 osôb, z toho 51 Bulharov, 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Zranených bolo podľa nej 17 osôb z táborov fanúšikov.

Bulharskí fanúšikovia na Slovensko prišli na štvrtkový (11. 7.) futbalový zápas svojho tímu v Ružomberku. Poľskí a holandskí fanúšikovia zas chceli podľa polície narušiť stredajší zápas Slovana proti tímu z Čiernej Hory.