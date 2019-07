Petržalka požiadala ľudí, aby jej dali kópie kľúčov od bytoviek

Bratislavská Petržalka by chcela zlepšiť komunikáciu so svojimi obyvateľmi, ale tiež doručovanie všetkých potrebných informácií. Týka sa to napríklad rôznych typov volieb či iných oznamov, s čím mal mať miestny úrad v poslednom období značné problémy. Na správcov bytových domov sa aj preto pred niekoľkými dňami obrátil so žiadosťou o poskytnutie kľúčov či čipových kľúčov od vchodov.

„Dôvodov je viacero. Hlavným dôvodom je zabezpečenie zákonných povinností doručiť obyvateľom všetky potrebné informácie. V zahraničí je úplne bežné, že ak má samospráva zo zákona povinnosť doručiť niektoré materiály do schránok obyvateľov, má k nim aj prístup,“ uviedol pre TASR Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Mnohým správcom či samotným obyvateľom sa to však nepozdáva, za jednoduchšie a lepšie riešenie považujú klasické zazvonenie na vchodový zvonček. V prípade odovzdania kópií kľúčov vyjadrili obavy napríklad z ich možného zneužitia, ak by sa kľúč dostal do nesprávnych rúk. Odborník na samosprávu a zároveň hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák na jednej strane rozumie tomu, že mestská časť chce zlepšiť komunikáciu s občanmi, na druhej strane však vidí riešenie skôr v súčinnej spolupráci zainteresovaných strán, nie však v odovzdávaní kľúčov. „Tlačivá k voľbám, poplatkom či daniam sú len sezónne veci,“ poznamenal Kaliňák.

Miestny úrad podotýka, že žiadosti nemusia správcovia podľa zákona vyhovieť. „Aj v samotnom texte sa píše, že ‚v prípade, ak sa rozhodnete…‘, takže je jasné, že to bola žiadosť samosprávy, ktorej správcovia bytových domov môžu, ale aj nemusia vyhovieť. Zamestnancom samosprávy by to však uľahčilo prácu,“ doplnil Choleva. Na otázku, ako by sa v prípade odovzdania kópií kľúčov postupovalo, či by úrad vydával doklad o ich prevzatí a ako by bolo garantované nezneužitie kľúčov nepovolenou osobou, povedal, že by sa postupovalo rovnakým spôsobom, ako napríklad v prípade Slovenskej pošty, ktorá má prístup ku všetkým vchodom.

Miestny úrad zároveň správcov bytových domov požiadal o informácie o počte domácností a počte osôb v nich. Dôvodom je mať prehľad o počte obyvateľov reálne bývajúcich v nehnuteľnostiach v Petržalke.