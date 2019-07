Fico kalkuluje o politickom výtlaku stratifikácie nemocníc, tvrdí SaS

Predseda strany Smer Robert Fico kalkuluje o politickom výtlaku stratifikácie, teda reorganizovania nemocníc. Na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita (SaS) to uviedol jej predseda Richard Sulík. Reagoval tak na vyjadrenia Roberta Fica, ktorý uviedol, že sú niekedy rozhodnutia, ktoré vyžadujú politické posúdenie a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí ešte tému stratifikácie vysvetliť. "Sú však dôležitejšie veci ako politické dopady, a to životy občanov," povedal Richard Sulík.

SaS na tlačovej besede prezentovala aj graf z poslednej správy OECD o stave zdravotníctva, ktorý sa týkal odvrátiteľných úmrtí. Poslankyňa za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková konštatovala, že na slovenskej úrovni výdavkov neexistuje medzi vyspelými štátmi sveta krajina, ktorá by míňala viac v porovnaní so zbytočnými úmrtiami. Riešením preto podľa nej nie je míňať viac peňazí, ale reforma nemocníc. Tá má znížiť opakované operácie a hospitalizácie o polovicu, zbytočná úmrtnosť by mala klesnúť o 30 %.

"Dá sa teda povedať, že Smer svojím nekonaním necháva každého druhého pacienta zbytočne trpieť a z desiatich pacientov zbytočne zomrú traja otcovia rodín, matky detí alebo deti samotné len preto, lebo poslanec Fico neplánuje pred voľbami riskovať svoj politický výtlak,“ dodala Cigániková.

Ak sa nezrealizuje žiadna reforma nemocníc, podľa predsedu SaS do roku 2020 –2030 bude o pätinu viac pacientov, budú nám chýbať tisíce lekárov a ešte aj viac sestier.

Jana Cigániková tiež vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby prestala s investíciami, ktoré nie sú v súlade s plánom stratifikácie. K výzve sa pridal aj Richard Sulík. „Nech to už radšej nechá na budúcu vládu,“ povedal. "Takisto vyzývam poslanca Fica, aby prestal uprednostňovať politické záujmy krachujúceho Smeru pred zdravím ľudí a pred ich životmi,“ dodal.

Tímlíderka pre zdravotníctvo na tlačovej besede tiež pripomenula, čo to je stratifikácia. "Ide o reorganizáciu zdravotníckej siete tak, aby sa špičková starostlivosť, najlepší personál a vybavenie sústredili do centier excelentnosti, pričom by sa existujúce oddelenia a nemocnice nezatvárali, len by sa menil ich účel,“ vysvetlila Jana Cigániková. Rovnako sa má sa zlepšiť aj dostupnosť urgentnej medicíny.

Rezort zdravotníctva odmieta výzvu SaS

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) v reakcii odmietlo výzvu SaS, aby zastavilo investície do nemocníc. „Takéto vyjadrenia považujeme za hazardovanie so skvalitňovaním poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoľko tieto investície majú nesmierny veľký význam tak pre pacientov pri ich liečbe, ako aj pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov na zlepšenie podmienok k ich práci,“ uviedlo MZ.

Pripomenulo tiež, že štát aktívne prispieva na rekonštrukcie a modernizáciu zdravotníckych zariadení. „Nemocnice majú možnosť získať financie z kapitálových výdavkov (nemocnice v pôsobnosti MZ SR) či z eurofondov,“ informoval rezort. V období od roku 2017 až do 31. mája 2019 pridelilo MZ zdravotníckym organizáciám vo svojej priamej pôsobnosti kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu celkovo vo výške vyše 141 mil. eur.

Reforma nemocníc Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.

Potreba stratifikácie nemocníc spája názory koalície i opozície

Most-Híd podľa podpredsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Tibora Bastrnáka stratifikáciu podporuje, je pripravený o nej rokovať aj v koalícii, aj v parlamente. „Stratifikáciu považujeme za projekt, ktorý v reformnom procese slovenského zdravotníctva má svoje opodstatnenie, musí sa však realizovať organizovane, premyslene a dôsledne,“ zdôraznil.

Pripomenul, že Kalavská stratifikáciu nemocníc podľa pôvodného plánu chcela odštartovať začiatkom nasledujúceho roka. Tento termín zatiaľ podľa Bastrnáka ohrozený nie je. Dodal, že Most-Híd vláde a ministerstvu „nechce zatarasiť cestu“, a preto by sa tejto téme mali venovať „čo najskôr“. Tiež mieni, že stratifikácia nemocniciam ponúka rovnaké šance. „Štartovacia čiara je pre všetky nemocnice rovnaká, a čo je najdôležitejšie, každá nemocnica sa konečne bude môcť venovať tomu, tým úkonom, ktorým rozumie, a ktoré dokáže vykonať čo najkvalitnejšie. V tom spočíva spomínaná väčšia kvalita a bezpečnosť,“ vysvetlil.

Vicepremiér a exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer) uviedol, že stratifikácia má byť výlučne odborný dokument, ktorý vzniká na základe širokej diskusie zainteresovaných prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení, odborníkov a rezortu. „Kým to nebude vyladené, do ničoho nás to netlačí. Musí byť na tom široká zhoda,“ zdôraznil s dôvetkom, že pri stratifikácii „zo všetkých potenciálnych súbojov“ medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim (Smer) táto téma predmetom „naozaj nie je“.

Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) stratifikáciu považuje za veľmi dobrý úmysel. Ako pripomenul, parlamentnému výboru pre zdravotníctvo už bola predstavená. „Žiadne zásadné výhrady voči stratifikácii neboli. Treba však povedať, že to bol pracovný materiál a mal ešte prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním,“ uviedol pre TASR. Tvrdí, že takýto krok výrazne pomôže k zvýšeniu bezpečnosti pacienta. „Som presvedčený, že tento projekt ministerka obháji. Toto je výlučne odborná vec. Miešať do toho nejakú politiku by nebolo rozumné,“ prízvukoval. V poslaneckom klube strany o tejto téme zatiaľ nerokovali. Materiál by však podľa vyjadrenia určite podporil.

Ostane reforma len na papieri?

Člen parlamentného zdravotníckeho výboru Marek Krajčí (OĽaNO) vyjadril obavu, že reforma zrejme opäť ostane iba na papieri. „Reformný plán špecializácie nemocníc, ktorý sľuboval premiér Pellegrini a ministerka Kalavská, mal podporu zdravotníkov a neodmietala ho ani opozícia. Po malých úpravách a zadefinovaní maximálnych čakacích lehôt mohol mať zelenú naprieč politickým spektrom. O pár mesiacov prejde ďalšie volebné obdobie a pre systémové zmeny v zdravotníctve sa opäť nič neurobí,“ povedal s dôvetkom, že obnovu postelí a rozdávanie hygienických balíčkov v strane nepovažujú za veľký počin.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý pri stratifikácii hovorí o neschopnosti vlády dohodnúť sa na nej. „Stav našich nemocníc je dnes symbolom zlyhávania štátu pri službe ľuďom. Smer nevyužil takmer 12 rokov vlády na to, aby dal situáciu do poriadku, a neurobí to ani keby dostal ďalších 12. Ak totiž nejde o balíčky pred voľbami, nemajú záujem,“ zdôraznil.