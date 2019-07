V kauze bitky na Ventúrskej môžu padnúť ďalšie obvinenia

Zo 107 zadržaných bolo 51 klasifikovaných ako poškodení (napadnutí Bulhari, pozn. SITA). Spomedzi zvyšných 56 osôb (Poliaci a Holanďania) bolo zatiaľ sedem odsúdených za výtržníctvo, prípadné ďalšie obvinenia budú závisieť od dôkaznej situácie. Všetkých ostatných zadržaných však podľa polície už prepustili.

Odsúdení budú žiadať o predčasné prepustenie

Futbaloví chuligáni sa zrejme dostanú z výkonu trestu skôr. Uviedol to obhajca odsúdených Marcel Boris a informoval o tom portál noviny.sk. „Zastupujem troch občanov Poľskej republiky a priamo počas súdneho pojednávania som prevzal právny zástup aj štyrom občanom Holandska. Moji klienti ma požiadali, aby som po splnení zákonných záležitostí požiadal o ich predčasné prepustenie z výkonu trestu na slobodu, čo samozrejme urobím,“ povedal. Advokát tiež podľa vlastných slov dostal požiadavku, aby začal konať vo veci umožnenia výkonu trestu v ich domovských krajinách. „Predpokladám, že administratívne to bude časovo náročné a takéto rozhodnutie by mohlo prísť pred termínom, keď môžu byť predčasne prepustení na slobodu. Laicky povedané, nemusíme to stihnúť počas výkonu trestu.“ doplnil.

Portál pripomína, že futbaloví chuligáni boli odsúdení pre prečin výtržníctva. Zo šesťmesačného trestu môžu byť prepustení už po odpykaní polovice. Advokáti podľa portálu podávajú návrhy na predbežné prepustenie vždy v časovom predstihu. Preto ho aj obhajca obvinených podá po dva a pol mesiacoch. Podľa advokáta Borisa sa o futbalových fanúšikov z radov Cracovie Krakow zaujíma aj ich poľský advokát, s ktorým komunikuje. O holandských chuligánov sa zatiaľ nezaujímajú ani konzulárne zastupiteľské úrady. Chcú ale kontaktovať svojich príbuzných.

VIDEO: Fanúšikovia po sebe hádzali stoličky, zdroj: zomri.sk

Súdne konanie bolo podľa rezortu rýchle

Rozsudok Okresného súdu Bratislava I vo veci minulotýždňovej bitky futbalových chuligánov posilňuje dôveru v slovenskú justíciu. Ako ďalej na sociálnej sieti napísalo ministerstvo spravodlivosti, súdne konanie, ktorého výsledkom sú šesťmesačné nepodmienečné tresty pre siedmich chuligánov, bolo rýchle a exemplárne.

„Trestný zákon vo veci trestných sadzieb za výtržníctvo, napríklad aj v kontexte futbalového chuligánstva poskytuje dostatočné hranice trestnej sadzby,“ napísalo ministerstvo s tým, že vo všeobecnosti pri trestnom čine výtržníctva hrozí trest až na tri roky väzenia. „Predmetný nepodmienečný trest sa ukladá aj s ohľadom na osobu páchateľa a jeho doterajší život, alebo okolnosti prípadu a súčasne vtedy, ak mal súd za to, že podmienečné odsúdenie nie je dostatočné na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa,“ konštatuje rezort.

Ministerstvo tiež pripomína, že Trestný zákon v tejto súvislosti pozná aj sankciu „trest zákazu účasti na verejných podujatiach“. Ten spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Súd môže podľa ministerstva uložiť trest zákazu účasti na verejných podujatiach až na desať rokov. Slovenský súd má pritom právo túto sankciu uložiť len vo vzťahu k verejným podujatiam konaným na území SR.

„Možno ho uložiť aj samostatne a nie len vo vzťahu k trestnému činu výtržníctva ale aj akémukoľvek inému trestnému činu,“ zdôraznil rezort. V roku 2018 bol podľa ministerstva trest zákazu účasti na verejných podujatiach uložený ôsmim osobám. Tie boli odsúdené za výtržníctvo, útok na verejného činiteľa a za nebezpečné vyhrážanie.

Policajti po bitke futbalových fanúšikov klubov Levski Sofia, Cracovia Krakov a Ajax Amsterdam zadržali na Ventúrskej ulici v Bratislave v stredu večer 107 osôb – 41 Poliakov, 15 Holanďanov a 51 Bulharov. V bitke v bratislavskom Starom Meste zasahovalo 106 policajtov a ďalších 24 eskortovalo zadržaných. Bitka medzi poľskými a bulharskými futbalovými fanúšikmi sa strhla krátko po 21:00. Konflikt prerástol do narušenia verejného poriadku. Polícia nakoniec z výtržníctva obvinila sedem Holanďanov a Poliakov. Súd im následne uložil šesťmesačné nepodmienečné tresty a následne vyhostenie zo SR na obdobie troch rokov.

V stredu sa konal futbalový zápas medzi mužstvami ŠK Slovan – FC Sutjeska Nikšić. Zápas sa zaobišiel bez narušenia verejného poriadku napriek tomu, že sa podľa informácií polície mali na zápase zúčastniť aj rizikoví fanúšikovia poľských mužstiev a mužstva Ajax Amsterdam s cieľom vyvolať konflikt s fanúšikmi Slovana Bratislava. Napriek tomu, že polícia bola pripravená na možnosť narušenia verejného poriadku medzi fanúšikmi Slovana a fanúšikmi poľských mužstiev, na Ventúrskej ulici sa medzičasom odohrala bitka medzi poľskými a bulharskými fanúšikmi.

VIDEO: „Jedna vec je strážiť miesta, kde môže dôjsť k stretom – na štadiónoch, pred nimi a v okolí, kde môže po nespokojnosti s výsledkom dôjsť k násilnostiam, ale nemôžu ich krok za krokom sledovať po celom meste, keď idú na pivo. To je už nad ľudské sily," povedal analytik Milan Žitný k vyčíňaniu chuligánov v Bratislave.