Do voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzač

Do ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov sa zatiaľ neprihlásil žiaden uchádzač. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu majú kandidátov na sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. Pôjde už o piatu voľbu.