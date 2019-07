Fico rokuje s Kalavskou: Ministerka zváži demisiu, ak Smer stopne reformu nemocníc

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa stretla so šéfom Smeru Robertom Ficom, aby hovorili o projekte stratifikácie nemocníc. Ministerka nevylúčila, že ak Smer reformu stopne, zváži demisiu.

Predseda Smeru minulý týždeň vyzval ministerku zdravotníctva, aby mu vysvetlila, čo je podstatou projektu stratifikácie slovenských nemocníc. Pritom zdôraznil, že niektoré rozhodnutia si vyžadujú politické posúdenie.

„Ak je riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, takéto rozhodnutie a takéto riziko si vyžaduje politické posúdenie. My sme zatiaľ v Smere-SD nerokovali na tému, aké dôsledky môže mať stratifikácia,“ povedal Fico minulý týždeň s dôvetkom, že doteraz sa témou nezaoberali ani na Koaličnej rade.

Ministerstvo reagovalo, že materiál stratifikácie nie je o rušení nemocníc, ale o nastavovaní parametrov kvality. "Projekt by do systému po prvýkrát v histórií Slovenska priniesol merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Zároveň zadefinuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti práve naopak niekoľkonásobne zvýši,“ priblížilo ministerstvo.

Na mediálne výzvy Fica smerom ku Kalavskej reagovala aj opozičná SaS. Podľa jej predsedu Richarda Sulíka Fico pred voľbami kalkuluje o politickom výtlaku reorganizovania nemocníc.

Podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) nie je reforma fungovania nemocníc dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie, uviedol prezident SLK Marian Kollár. Lekárska komora síce stratifikáciu podporuje, nesúhlasí však so súčasným návrhom zákona.