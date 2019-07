Kto prevezme viac ako tretinu záchraniek?

Rozhodnutie, ktoré všetkých prekvapilo. Zo Slovenska odchádza dánska firma Falck Záchranná, ktorá ovláda sieť záchraniek. S podielom 39 percent je na tomto trhu jasným lídrom. Svoj odchod oznámila len dva dni predtým, ako vyprší lehota na podávanie prihlášok do tendra na prevádzkovanie záchraniek. Ten sa vyhlasuje každých šesť rokov. Otázne je, či sa do súťaže prihlásilo dostatok záujemcov, ktorí by mohli Falck nahradiť.