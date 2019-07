Danko: Nejde o preteky, ale o to, aby malo Slovensko stožiar

Výstavba stožiara pred budovou Národnej rady SR nie sú preteky s veľkosťou iných stožiarov, ide o to, aby Slovensko malo svoj stožiar. Povedal to dnes predseda NR SR Andrej Danko s tým, že stožiare sú bežné aj v iných krajinách, nielen v Maďarsku.

Informoval, že sám na výstavbu prispel deviatimi tisícmi eur. Zemné práce stoja 16-tisíc eur bez DPH, ďalšie časti vyjdú na 38-tisíc. Dodal, že ešte pred výstavbou 30-metrového stožiaru kontaktovali všetky zodpovedné úrady, vrátane pamiatkárov. Tento proces trval rok, dodal. Bude rád, ak sa stožiar podarí dokončiť 1. septembra. „Žiadna partizánčina sa tu nedeje,“ povedal Danko na brífingu pred NR SR.

Stožiar bude v najvyššej možnej výške. „Taká bola požiadavka. Podľa informácií čo mám, môže to byť 30 metrov. Na to som s úsmevom povedal, že pokiaľ viem, v Maďarsku to je 27. Keby stožiar mohol mať najviac technicky 20 metrov, mal by 20 metrov. Bude to dôstojné miesto na umiestnenie štátneho symbolu,“ vysvetlil s tým, že to môže byť dominanta, ktorá priláka ľudí. Ak príde nový predseda parlamentu, môže podľa Danka stožiar demontovať. „K národnej rade pristupujem zodpovedne, starám sa o ňu ako o vlastný majetok,“ dodal.

Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla uviedol, že zámer umiestniť pred parlamentom 30-metrový stožiar na magistráte hlavného mesta neposudzovali, keďže predpolie parlamentu – Námestie Alexandra Dubčeka je v majetku a správe Slovenskej republiky. „Hlavné mesto ani mestská časť Staré Mesto nie je správcom uvedeného priestoru. Návrh predsedu parlamentu nás prekvapil. My sa usilujeme hľadať inšpiráciu z iných miest inde ako vo výške stožiarov,“ dodal Bubla.

Ako uviedla hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, tento zámer predsedu NR SR Andreja Danka sa rieši už takmer tri roky. „Čo sa týka samotného zásahu do panorámy, tak tam boli angažovaní Bouda Masár architekti s.r.o., aby bol stožiar postavený tam, kde nenarúša panorámu, pričom je to teraz viditeľné najmä z Palisád. Posudzovali to odborníci, pamiatkári z Krajského pamiatkového úradu Bratislava a má to stavebné povolenie,“ uviedla Konrad.